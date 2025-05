Sentieri selvaggi, film su Rete 4 diretto da John Ford

Lunedì 12 maggio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la pellicola western intitolata Sentieri selvaggi. Il film è una produzione cinematografica Warner Bros. del 1956 e vede alla regia uno dei film maker più famosi di questo genere, ovvero John Ford, regista che è riuscito ad ottenere ben 4 Premi Oscar nel corso della sua carriera.

Per quanto riguarda la parte musicale, da notare la presenza di Max Steiner, compositore che ha lavorato in diverse occasioni con John Ford, tra cui in La pattuglia sperduta (1934) e Il traditore (1935).

Nei panni del reduce Ethan Edwards troviamo il grande John Wayne, che con Ford ha stretto un sodalizio artistico lungo più di 35 anni a partire da La canzone della mamma (1927) fino a I tre della Croce del Sud (1963). Al suo fianco il collega Jeffrey Hunter, che verrà nuovamente diretto da John Ford ne L’ultimo urrà (1958) e I dannati e gli eroi (1960). Nel cast di Sentieri selvaggi anche: Vera Miles, Natalie Wood, Ward Bond e Olive Carey.

La trama del film Sentieri selvaggi: una donna rapita dai pellerossa decide di vivere con loro

Sentieri selvaggi racconta la storia di Ethan Edward che, reduce dalla guerra di secessione, riesce finalmente a tornare a casa in Texas. Ad accoglierlo vi è suo fratello con la moglie e i loro figli, di cui uno dei quali (Martin) è stato adottato e per metà ha origini indiane. Dopo quanto accaduto sul campo di battaglia, il protagonista non riesce ad accettare la presenza del ragazzino, e contemporaneamente deve cercare di tenere a bada i sentimenti sempre più travolgenti nei confronti di sua cognata Martha.

Un giorno la loro vita viene scossa dall’arrivo del Capitano Clayton per arruolare due dei ragazzi, Aaron e Martin, con l’obiettivo di arrestare un gruppo di razziatori di mandrie di bestiame. Ethan decide di unirsi alla comitiva, convinto che i responsabili di queste malefatte siano alcuni Comanche che vivono nella zona. La sua intuizione si rivela corretta, infatti sono proprio i pellerossa ad assaltare le proprietà circostanti con la speranza di convincere i coloni ad abbandonare il territorio.

Proprio mentre sono assenti, gli indiani attaccano la casa del protagonista, sterminando tutti gli uomini e sequestrando le donne. Ethan, con l’aiuto di Martin, parte quindi per un lungo viaggio per scovare la tribù e avere la sua vendetta. Ci vorranno ben due anni prima che i due riescano a ritrovare una delle donne che erano state rapite, ma quest’ultima deciderà di non abbandonare i pellerossa con cui ormai ha imparato a convivere.