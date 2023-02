Sentieri selvaggi/ Su Reete 4 il film con John Wayne

Sentieri selvaggi, film di Rete 4 diretto da John Ford

Sentieri selvaggi andrà in onda oggi, venerdì 3 febbraio, su Rete 4 a partire dalle 16.45. Si tratta di un western del 1956 distribuito da WB – Warner Home Video (Gli Scudi) e prodotto da Merian C. Cooper/C.V. Whitney per Warner Bros. La regia è di John Ford, in 60 anni di carriera ha diretto 152 film. Ha iniziato come comparsa e controfigura, poi ha diretto brevi film western, fino a diventare uno dei migliori registi del genere.

Ha vinto quattro Premi Oscar per: Un uomo tranquillo, Com’era verde la mia valle, Furore e Il traditore. Il protagonista principale è John Wayne. Ha iniziato la sua carriera a Hollywood come stuntman, poi come comparsa e alla fine è diventato attore. Nel 1931 ha interpretato Il grande sentiero, ma la svolta gli è arrivata nel 1939 quanto è stato diretto da Ford in Ombre rosse. Da quel momento in poi il suo nome è stato associato al genere western. È morto l’11 giugno 1979 a Los Angeles. Tra gli altri nel cast troviamo: Vera Miles, Natalie Wood, Jeffrey Hunter e Ward Bond.

Sentieri selvaggi, la trama del film

Leggiamo la trama di Sentieri selvaggi. Dopo tre anni dalla fine della guerra civile, Ethan Edwards torna a casa di suo fratello Aaron. Il capitano Samuel Johnston Clayton, giunge nella fattoria in cerca di aiuto, per trovare le persone che hanno fatto irruzione in un vicino ranch di bestiame e hanno rubato alcuni animali. Ethan e Cherokee Marty, un giovane ragazzo che suo fratello e sua cognata hanno cresciuto, decidono di dare una mano. Quando trovano il bestiame macellato, capiscono che l’atto è stato compiuto da una tribù Comanche del luogo, durante un assalto.

Quando Ethan e Marty tornano a casa trovano una brutta sorpresa: durante la loro assenza la fattoria è stata attaccata e Aaron, Martha e il loro figlio Ben sono stati uccisi, mentre le figlie Debbie e Lucy sono state rapite. Contro i Comanche parte una spedizione di uomini, con l’obiettivo di liberare le ragazze, ma l’operazione non va a buon fine. Solo Ethan, Marty e il fidanzato di Lucy, Brad, continuano la ricerca delle giovani donne. Durante il salvataggio Ethan trova il corpo di Lucy e la seppellisce. Quando Brad lo viene a sapere, carica un gruppo di Comanche e viene ucciso.

Ethan e Marty vanno avanti, alla ricerca di Debbie, sicuri che i Comanche la cresceranno come una di loro fino a quando non potrà avere figli. Trascorre un anno e Ethan riceve una lettera dove gli viene comunicato che Debbie è ancora viva. Futterman che ha fornito l’informazione, in realtà vuole uccidere Ethan. Marty lo scopre e spara all’uomo prima che lo faccia lui. Ethan e Marty si rimettono in viaggio e scoprono dove si nasconde Scar, il capo dei Comanche. Debbie è diventata una delle sue mogli. Segue una battaglia tra i Comanche, Marty ed Ethan. Alla fine dello scontro i due uomini tornano a casa, ma il giorno dopo Marty si infiltra nei campi Comanche, uccide Scar dopo aver trovato Debbie e riporta con successo la ragazza a casa. Ethan, sale in sella al suo cavallo per continuare a fare la sua vita da vagabondo.

