Sentieri selvaggi/ Su Rete 4 il film di John Ford con John Wayne (13 novembre)

Sentieri selvaggi va in onda oggi, 13 novembre, su Rete 4 a partire dalle ore 16:40. Si tratta di un grande classico di questo genere cinematografico la cui realizzazione è avvenuta nel 1956 negli Stati Uniti d’America con la Warner Bros che si è occupata anche della distribuzione. La regia è stata curata da John Ford con soggetto tratto dal romanzo scritto da Alan Le May mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata da Frank S. Nugent. Le musiche della colonna sonora sono stato composte da Max Steiner in collaborazione con Stan Jones ed il montaggio è frutto del lavoro di Jack Murray. Nel cast sono presenti tra gli altri grandi nomi del cinema come John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Ward Bond, Olive Carey, John Qualen e Harry Carey Jr.

Sentieri Selvaggi, la trama del film

Ecco la trama di Sentieri Selvaggi. Ci troviamo nello stato del Texas nell’anno 1868 con un soldato di nome Ethan che fa finalmente il ritorno dopo tre terribili anni in cui è stato in prima linea nella drammatica Guerra di Secessione. Fa ritorno nella sua vecchia casa dove ritrova il fratello insieme alla cognata e ai loro due figli. La famiglia nel frattempo ha cresciuto e accudito proprio come se fosse un loro figlio anche il giovane Martin il quale ha delle origini pellerossa e che venne portato in casa proprio dallo stesso Ethan. L’uomo, dopo aver salutato tutti i propri cari inizia a raccontare parte di quello che è accaduto in questi tre anni e soprattutto regala alcuni cimeli ai nipoti. Gli ultimi anni della sua vita possono essere senza dubbio caratterizzati da grande mistero, ma anche dalla capacità di aver saputo fare una vera e propria ricchezza.

Il giorno seguente nella casa arriva il reverendo del posto insieme ad altri vecchi amici che hanno come obiettivo quello di arruolare il fratello del soldato e soprattutto il figlio adottivo per mettere insieme una banda per catturare i razziatori di bestiame che da alcune settimane scorrazzano sul territorio apportando numerose problematiche. L’ex soldato è convinto che si tratta di indiani per cui decide di unirsi a sua volta a questa missione dimostrando immediatamente l’enorme valore che da sempre lo ha contraddistinto.

Purtroppo le razzie si dimostrano soltanto un modo per tenere lontano dalle proprie case i vari coloni in maniera tale che gli indiani potessero attaccare indisturbati le varie case distruggendo tutto quello che trovano dinnanzi. Questo succede anche alla fattoria dove gli indiani uccidono tutti e soprattutto portano via le donne giovani.

L’ex soldato si mette sulle tracce degli indiani per poter salvare almeno le ragazze portate via ma durante questo tragico inseguimento si renderà conto come la più grande sia stata seviziata e uccisa, mentre quella più giovane diventerà negli anni la moglie del capo degli indiani peraltro integrandosi alla perfezione in questo nuovo ambiente. L’odio che porterà avanti Etan nei confronti degli indiani non si placherà nel corso degli anni ed anzi avrà nuovi entusiasmanti capitoli che renderanno questa storia epica.



