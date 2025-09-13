La NATO ha avviato "Sentinella dell'Est": cos'è e come funziona la missione per proteggere i cieli dell'Allenza dalle minacce estere

È stato confermato nella tarda serata di ieri l’avvio, da parte della NATO, del progetto rinominato “Sentinella dell’Est” (o, in inglese, “Eastern Sentry“) con l’obbiettivo di rispondere in modo forte e deciso a quanto accaduto nei giorni scorsi in Polonia, lanciando un messaggio chiaro alla Russia e qualsiasi altro attore possa nutrire il pensiero di invadere i confini dell’Alleanza: un missione – la Sentinella dell’Est – che lavorerà congiuntamente con quella chiamata “Sentinella Baltica” e che è già operativa nel momento in cui scriviamo queste righe.

Facendo prima di tutto un passo indietro, potrebbe essere utile ricordare che l’esigenza di avviare la missione Sentinella dell’Est è legata all’invasione da parte di uno sciame di 20 droni russi dei cieli della Polonia: nonostante siano stati immediatamente abbattuti e non vi sia ancora reale certezza che fatto che fossero russi (le indagini sono attualmente in corso), i droni hanno creato un vero e proprio panico all’interno dell’Alleanza Atlantica.

Cos’è, come funziona e a cosa serve Sentinella dell’Est: la missione dalla NATO per proteggere i cieli dell’Alleanza

Dal conto suo, la Polonia aveva invocato l’articolo 4 della NATO e sembra che sia stato proprio questo a portare all’avvio della missione Sentinella dell’Est: i contorni dell’operazione – essendo, peraltro, piuttosto delicata – non sono stati ovviamente resi noti, ma sembra che il suo scopo principale sarà quello di creare una sorta di “muro” militare sul confine orientale dell’Alleanza in modo da poter individuare qualsiasi minaccia simile ai droni – e ovviamente anche quelle peggiori – non appena varca i cieli protetti dalla NATO.

Complessivamente, il perimetro d’azione di Sentinella dell’Est si estenderà dal Nord dell’Europa fino al Mar Nero e al Mar Mediterraneo e vanterà l’uso di sensori, radar e vere e proprie apparecchiature militari in grado di individuare le minacce per abbatterle prima che possano causare danni sul territorio NATO; mentre assieme alla Sentinella dell’Est si ipotizza anche di istituire una sorta di no-fly zone lungo i confini europei dell’Ucraina in modo da riuscire a individuare le minacce con larghissimo anticipo.

Per ora sappia per certo che alla missione Sentinella dell’Est hanno già contribuito paesi come Danimarca, Francia e Germania con l’invio si alcuni aerei da guerra (rispettivamente F-16, Rafale ed Eurofighter), con il Regno Unito che si è detto pronto a contribuire e l’Italia che per ora non ha lasciato trapelare indiscrezioni in merito; mentre non si esclude che in futuro arriveranno anche altri contributi, con gli USA che – dal conto loro – hanno si sono detti favorevoli all’avvio della missione Sentinella dell’Est.