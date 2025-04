Chi è Senza Cri, il suo cammino ad Amici 24

Tra le protagoniste di Amici 24 abbiamo trovato fino ad oggi anche Senza Cri, la giovane cantante che si è messa in mostra nel programma di Canale 5 con il suo talento. Un percorso fatto di alti e bassi, come capita praticamente per tutti gli allievi della trasmissione, della vita privata di Senza Cri non si hanno molte informazioni, se non quelle costruire durante il programma. Nei mesi trascorsi nella Casetta, Senza Cri ha avuto la possibilità di approfondire la conoscenza con Antonia, e si è vociferato anche di un flirt tra di loro.

Vero nome, Cristiana Carella, l’allieva si è messa in mostra nel programma di Canale Cinque e ha raccontato così la sua parabola: “Senza cri è la ragazza di sempre e quella di mai. Sono io, la parte mia più libera. Magari Cristiana si fa troppi problemi e senza_cri le dice: “Dai basta, buttati”. Sono questa, esattamente come lo ero a due anni e come lo sarò a ottanta. Io cambio ogni tre secondi”.

Senza Cri e il percorso ad Amici 24: “È una delle migliori”

Per il pubblico il percorso di Cristiana Carella nel programma condotto da Maria De Filippi merita applausi e complimenti. Una crescita graduale e importante, quella di Senza Cri, che ha raccolto diverse soddisfazioni in questi mesi, fino ad arrivare alla fase del Serale.

E i social non si sono risparmiati con i complimenti alla ragazza: “E’ una delle migliori in questa edizione”, “Percorso davvero speciale per lei”, “Un talento purissimo”, si legge tra i commenti spuntati sui social in queste settimane. E vedremo se da qui in avanti ci saranno ancora margini per sorprendere il pubblico, con Senza Cri sempre pronta a mettersi alla prova e stupire il pubblico del programma condotto da Maria De Filippi. Di certo, adesso il suo percorso è in salita: l’allieva di Lorella Cuccarini rischia, infatti, di non arrivare alla finale.

