Chi è Senza Cri, cantante di Amici 24: il percorso sino al Serale

Nata come Cristina Carella, da tutti è ormai conosciuta come Senza Cri, la giovanissima cantante di Amici 24 che è approdata alla fase del Serale e che sogna, al pari di tutti i suoi colleghi, di conquistare la vittoria. La cantante classe 2000 e originaria di Brindisi ha inseguito sin da giovanissima il suo sogno di lavorare nel mondo della musica, avvicinandosi al canto e dedicandosi anche alle lezioni di chitarra, di cui è sempre stata una grande appassionata, sino a comporre i suoi primi brani in carriera e ad avere l’opportunità di partecipare a Sanremo Giovani nel 2021.

Il suo percorso ad Amici 24 è partito dalla fase del pomeridiano, svolta brillantemente, e anche la sua insegnante Lorella Cuccarini ha spesso elogiato le sue qualità. D’altronde Senza Cri vanta un timbro vocale e una personalità artistica piuttosto riconoscibili e messe in mostra egregiamente durante la fase del pomeridiano; tuttavia, proprio nella fase cruciale del Serale, c’è stato un calo di prestazioni che ha fatto scattare il campanello d’allarme non solo in lei ma anche nella sua coach.

Senza Cri e la crisi al Serale: “Ho tanto bisogno di avere sicurezza“

Senza Cri al Serale di Amici 24 non sta vivendo un periodo sereno ed è andata incontro ad una profonda crisi. La giovane promessa della musica si è recentemente sfogata con Lorella Cuccarini, alla quale ha spiegato: “Sono in un momento in cui mi sento mangiata dalle insicurezze e ho tanto bisogno di avere sicurezza. Io ho intenzione di andare avanti di essere un membro importante della squadra, anche perché siamo solo in due“. Ci sarà per lei l’opportunità di riscattarsi, già a partire dalla nuova puntata del Serale in onda questa sera su Canale 5? Il percorso nel talent è ancora lungo ma i giochi iniziano a farsi più duri del previsto e, per Senza Cri, la puntata di stasera potrebbe rivelarsi determinante per il suo proseguo nella trasmissione.