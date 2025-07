Senza Cri, la confessione su quella persona speciale nella scuola: ecco cos'ha svelato la cantante sul suo percorso ad Amici 24.

Anche Senza Cri si è raccontata a Dimmi di Te, dove poco fa era stato ospite il ballerino Francesco Fasano. Lei, Cristiana Carella, ha dominato Amici 24 seguita da Lorella Cuccarini fino a raggiungere livelli altissimi in termini di popolarità e seguito. E oggi non può che fare quello che le riesce meglio, cantare e non solo: “Mi sto godendo finalmente la ragione per cui faccio musica, ovvero legarmi agli altri”, dice, raccontando come ha vissuto l’avventura nel talent di Maria De Filippi.

Amici, Tancredi choc: “Mia canzone ‘bloccata’ da Elodie”/ La rivelazione: "Stesso ritornello di un suo brano”

Per Senza Cri Amici 24 non è mai stato un gioco ma sin dall’inizio ha preso seriamente l’accademia, lo studio e tutto quello che hanno portato questi mesi di grande impegno. “Nella scuola eravamo uniti, è stato bellissimo. Sono felice perché ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa“, dice, svelando anche di aver sempre trovato nella musica un modo per fuggire dalla realtà, soprattutto quando non si trovava bene con la gente. Ma ad Amici, Senza Cri ha trovato compagni di viaggio straordinari: “Per me le persone che compongono quel posto rendono tutto magico“.

Amici 24, Chiara chiarisce: "Crisi con TrigNO? Ecco verità"/ "Maria De Filippi? Vicina in periodo difficile"

Senza Cri parla di Maria De Filippi: “Me la porto dentro, mi ha spronato“

Una confessione intima quella di Senza Cri, che nelle ultime settimane si trova al centro del gossip per la sua presunta relazione con Antonia Nocca, anche lei ex concorrente di Amici 24. Ma amori a parte, per lei il rapporto con Maria De Filippi è stato fondamentale al fine di rimanere nel programma e continuare a dare il meglio di sè. Caterina Carella (suo vero nome), ha speso parole commoventi nei confronti della conduttrice che l’ha sempre supportata anche quando pensava di mollare tutto. “Maria è stata per me illuminante in una serie di situazioni. Me la porto dentro, mi ha aiutato e spronato tante volte“, racconta la cantante, “Ha avuto un peso importante durante il mio percorso, mi ha messo in asse tante volte. Io sapevo che me ne stavo andando, lei mi ha dato molta forza. È stata una rinascita“.