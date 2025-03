Tra i concorrenti più amati di questa edizione di Amici 24 spunta la bravissima Senza Cri, cantante che è finita dritta fra i favoriti per la vittoria finale. Lei con Chiamamifaro, Antonia e Nicolò, sembrano essere gli artisti che potrebbero vincere il talent nella sezione cantanti. Cristiana Carella, suo vero nome, è nata nel 2000 a brindisi e quando aveva solo tre anni ha preso in braccio la chitarra. Da lì, un amore a prima vista e una passione che non ha mai più lasciato, rivelandosi bravissima anche nel canto.

Parallelamente ha imparato a suonare il pianoforte e nel corso degli anni è arrivata tra i finalisti di Sanremo Giovani con il brano intitolato “A me“. Molti si chiedono il perchè del suo nome, e la risposta risiede nella sua avversità alle etichette e vorrebbe che il pubblico non la definisse mai. Ma passiamo a scoprire il suo percorso ad Amici 24, iniziato nel migliore dei modi con qualche caduta nel messo a causa di un problema di salute che l’ha allontanata per diverso tempo dalle puntate. Ciononostante è arrivata dritta al Serale, merito del suo talento, della sua bravura e della sua determinazione.

Senza Cri contro Antonia al Serale di Amici 24, scontro ingiusto?

In uno degli ultimi daytime prima del Serale di Amici 24, Senza Cri è stata messa a dura prova da Rudy Zerbi che le ha inviato la tanto temuta busta rossa: “Che ne dici di cominciare questo Serale con un bel guanto di sfida? Voglio sentirti cantare veramente!” gli ha detto il professore, per poi affidarle un compito molto difficile: una sfida contro Antonia, che come sappiamo di voce ne ha tantissima. Come ha reagito la cantante brindisina? “Il sarcasmo di quest’uomo è una di quelle cose così pungenti”, poi ha continuato, criticando la scelta di Zerbi: “Per me non è equo. Ovviamente è una cosa fatta per elogiare Antonia e per umiliare me”.

Dopo questa notizia Senza Cri si è subito rivolta a Lorella Cuccarini, sua coach che in questo periodo l’ha sempre supportata sostenendola anche nei momenti più difficili. La professoressa le ha risposto dicendole che quelle canzoni le può cantare benissimo: “È un guanto per vincere facile quello è ovvio, ma si può fare”. Le due si sono esibite in due brani maestosi della storia della musica mondiale: “Will Always Love You” e ”Bang Bang” ma a trionfare è stata Antonia, com’era prevedibile per le sue doti vocali.