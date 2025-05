Momento importante questo per Senza Cri, che ha lanciato il suo primo EP dopo Amici 24, dove anche se non ha vinto, ne è uscita come una delle cantanti più amate e di successo del programma. Ma a fare scalpore in questo periodo è il possibile fidanzamento con Antonia, anche lei concorrente del programma di Maria De Filippi. Infatti, in un’intervista di SkyTg24 Senza Cri ha chiarito alcune parole nel brano Grande Muraglia dove sembra si parli di amore.

“Qui parlo a una persona che amo e mi ha insegnato la libertà di amare. L’amore mi priva della possibilità di nascondermi, di punti di appoggio”, ha detto Senza Cri riguardo al suo album, “Mi ha preso per le maniche dicendo o ti butti o non godrai della magia e comunque vivilo anche se un giorno finirà”. Il dubbio dei fan è che in questa canzone si parli del suo amore con Antonia, con la quale ha portato avanti un bellissimo rapporto nel corso di questa esperienza ad Amici 24. Le due, infatti, sono spesso state al centro della ship da parte dei telespettatori convinti che ci sia del tenero tra le due.

Senza Cri e Antonia, flirt in corso? I vestiti scambiati convincono i fan

A far parlare di una presunta relazione tra Senza Cri e Antonia sono anche delle foto spuntate in questo periodo, dove si vede la cantante napoletana portare il cappello di Cristiana Carella. Si vedono infatti dei video dove in molte occasioni la Nocca porta i vestiti della collega come giacche e tanto altro. Al momento, però, non ci sono ancora sicurezze riguardo ad un flirt in corso, dato che le due non si pronunciano rispetto alla loro vita sentimentale. Antonia ha dichiarato che per lei l’amore è qualcosa di importantissimo mentre Senza Cri ha svelato a Verissimo che il suo vero amore è la musica.