SenzaCri piange ad Amici 24 Serale 2025: “Mi sento mangiata dall’insicurezze”

Si è appena conclusa la seconda manche di sfida nella quarta puntata di Amici 24 Serale 2025 che sta andando in onda questa sera, 12 aprile 2025, il team dei CuccaLo, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha perso contro gli Zerbi-Cele Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ed al ballottaggio ci sono finiti SenzaCri e Francesco. La cantante non ha retto la pressione ed ai giudizi di Cristiano Malgioglio e quando la giuria composta da Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario ha scelto di salvare Francesco e non le è scoppiata a piangere.

Scendendo nel dettaglio, infatti, Cristiano Malgioglio dopo i complimenti per la sua prima esibizione, sulle note di Lentamente di Irama, le ha detto di averla ‘persa’ di nuovo quando ha visto che SenzaCri è scoppiata a piangere ad Amici 24 Serale 2025 ha cercato di aggiustare il tiro ma senza ottenere risultati. A questo punto è intervenuta Maria De Filippi: “Inizia a vedere le cose come sono ha detto l’inciso avresti potuto farlo più forte solo questo. È un programma televisivo che vi da una popolarità enorme ma è una gara ed in ogni puntata un allievo esce.”

Amici 24 Serale 2025, Senza Cri scoppia a piangere: rischia di essere eliminata

Già in passato durante un daytime Senza Cri è scoppiata a piangere ad Amici 24 Serale 2025: “Sono in un momento in cui mi sento mangiata dalle insicurezze, ma allo stesso tempo ho tanto bisogno di avere sicurezza.” Sul web nel frattempo i commenti si sono divisi tra chi apprezza la cantante e chi invece ritiene che sia eccessivamente vittimistica. Nel frattempo Daniele, Senza Cri e Chiamamifaro sono a rischio eliminazione: chi sarà l’eliminato da Amici 24 Serale 2025.