Senza Green Pass vietato ingresso in Comune: con auto sfonda portone/ Follia a Foggia

A San Severo, in provincia di Foggia, la mattina di giovedì 10 febbraio ad un uomo è stato negato l’accesso al Comune poiché senza Green Pass, ma lui non si è perso d’animo e in preda all’ira ha sfondato il portone con l’auto, urtando altre vetture che erano in sosta nell’atrio e provocando il crollo di una impalcatura. Le guardie giurate che poco prima lo avevano bloccato all’ingresso non hanno potuto fare nulla per evitare il folle gesto, che per fortuna non ha causato alcun ferito.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi: è morta la scrittrice Franca Cancogni

L’uomo, un cinquantenne, come ricostruisce La Repubblica, è stato bloccato e, dopo l’arrivo dei Carabinieri, identificato e denunciato. È attualmente a piede libero. Gli accertamenti del caso sulla vicenda spetteranno alle forze dell’ordine locali, mentre al Comune si sta già facendo la conta dei danni riportati dalla struttura e dai due veicoli urtati.

Omicidio Casoria, video Tik Tok a favore di Felli/ Famiglia imputato "ci dissociamo"

Senza Green Pass vietato ingresso in Comune: con auto sfonda portone. La dinamica

La dinamica dell’episodio secondo cui un uomo senza Green Pass, la mattina di giovedì 10 febbraio, ha sfondato con l’auto il portone del Comune di San Severo, in provincia di Foggia, poiché gli era stato negato l’ingresso, è stata chiarita dalle testimonianze fornite dai presenti ai Carabinieri giunti sul posto. Le guardie giurate, secondo quanto riportato da La Repubblica, avevano bloccato il cinquantenne, che si era presentato per richiedere il rilascio di un documento. È quanto previsto dalle norme anti-Covid attualmente in vigore in merito all’obbligo di certificazione verde.

"Mio figlio pestato, preside insabbiò"/ Liceo presunte molestie: altro episodio choc

L’impedimento non è andato giù al diretto interessato, che ha insultato i vigilanti e successivamente si è allontanato. Poco dopo a forte velocità è entrato nell’atrio con la sua vettura, colpendo un’altra auto e uno scooter in dotazione al Comune che erano parcheggiati nell’androne del Municipio e facendo crollare una impalcatura di Palazzo Celestini. Per le persone presenti, fortunatamente, soltanto un grande spavento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA