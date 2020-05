Senza mascherina sul lungomare di Salerno/ Video, vigile la fa cadere: insulti e caos

Pubblicità

Momenti di caos e vera e propria bagarre sul lungomare di Salerno nella giornata di ieri a causa di una donna che girava per strada senza mascherina e che, stando anche a due clip postate dal giornalista Gianluigi Nuzzi sul suo profilo Instagram, avrebbe oltraggiato gli agenti della Polizia Municipale del capoluogo campano dopo il loro intervento. Insomma, scene che uniscono idealmente tutta l’Italia, dalla Camera dei Deputati a uno dei luoghi più bazzicati dai salernitani. Ma andiamo con ordine: secondo alcune ricostruzioni e dalle immagini concitate della quasi rissa sfiorata, pare che una signora sia stata fermata dai Vigili del Comune perché sprovvista della mascherina obbligatoria (mentre l’amica con cui stava chiacchierando sul lungomare l’indossava), rifiutandosi in un secondo momento di dare le sue generalità. Nelle due clip si vede quindi come tutto d’un tratto la situazione cominci a degenerare quando uno dei Vigili, dopo il diniego di entrambe a fornire le proprie generalità, tenta di condurla con forza nella loro auto di pattuglia strattonandola per un braccio, causando la caduta della donna e un parapiglia che coinvolge pure i passanti che reagiscono in malo modo questa volta prendendone le difese, mentre altri inveiscono contro la donna stessa per non aver indossato la mascherina in pubblico.

DONNA SENZA MASCHERINA A SALERNO: SCOPPIA LA BAGARRE TRA INSULTI, STRATTONI E…

Pare che le due clip video, diventate virali sui social network, si riferiscano a un episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri a Salerno e a far discutere non sono solo la reazione della donna che si è rifiutata di dare le sue generalità e quella di uno dei Vigili che tentava in malo modo di trascinarla, ma anche le proteste dei cittadini che seguivano la scena e che sono durate alcuni minuti prima che qualcuno aiutasse a riportare la calma. Pare inoltre che comunque a irritare i due agenti siano state le parole della donna che ha spiegato di non indossare la mascherina perché a suo dire il virus a Salerno non c’è: successivamente la diretta interessata, una volta a terra, ha apostrofato con “assassini, delinquenti!” i due Vigili scatenando il caos, mentre la folla che si era radunata ha preso le sue parti non tenendo conto dell’oltraggio della protagonista della vicenda verso i due ufficiali della Polizia Municipale. Pare inoltre che alcuni dei passati che hanno girato i video fossero i primi ad aizzare la folla prima che le acque si calmassero e gli agenti, coadiuvati da altre pattuglie giunte sul posto, riuscissero ad ottenere le generalità e a verbalizzarle. Ad ogni modo “l’ammuina” avvenuta sul lungomare è solo l’ultima di una serie di trasgressione alle regole da parte di alcuni cittadini salernitani, comunque stigmatizzati dalla maggioranza ma beccati a indossare in modo non corretto (o a esserne totalmente sprovvisti) i dispositivi di sicurezza.





