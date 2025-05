Senza rimorso, film su Italia 1 diretto da Stefano Sollima

Prepariamoci all’adrenalina pura con Senza Rimorso, un action thriller che ci terrà incollati allo schermo su Italia 1 giovedì 15 maggio 2025, in prima serata alle 21:20. Dietro la macchina da presa c’è Stefano Sollima, molto conosciuto per avere girato serie e film per la TV di grande successo, come Romanzo Criminale – La serie, Gomorra – La serie, Suburra, ACAB – All cops are bastards e Soldado.

Fiorello e i problemi con la droga: "Tiravo su e mi sentivo duro"/ "La cocaina ti prende in giro"

Il protagonista è Michael B. Jordan, che qui veste i panni di John Kelly, un Navy SEAL. Accanto a lui troviamo Jamie Bell, Jodie Turner-Smith e Guy Pearce. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Tom Clancy e le musiche hanno la firma di Jónsi dei Sigur Rós. Jordan, che abbiamo amato in Creed e Black Panther, qui tira fuori i muscoli e un’anima tormentata, regalandoci un personaggio davvero intenso. Sollima ci mette del suo, con quello stile crudo e realistico che lo contraddistingue, mostrandoci la violenza senza filtri e i dilemmi di un uomo spinto al limite.

Toto Cutugno come è morto/ Lunga malattia: scomparso per carcinoma cronico della prostata

La trama del film Senza rimorso: una vendetta che sembra personale diventa un intrigo internazionale

In Senza rimorso, tutto comincia ad Aleppo, Siria. John Kelly e la sua squadra di Navy SEAL sono lì per una missione che sembra di routine: salvare un ostaggio della CIA, ma le cose non sono come sembrano.

Tre mesi dopo, John è tornato a casa, a Washington, e aspetta un figlio da sua moglie Pam. La tranquillità dura poco. Misteriosi killer russi iniziano a far fuori i membri della sua vecchia squadra, uno per uno. È una vendetta legata a quella missione siriana, che si rivela molto più sporca del previsto.

Il Collegio 9 torna in tv dopo due anni di stop/ Aperti i casting, come partecipare

Durante un attacco brutale in casa sua, Pam viene uccisa. John sopravvive per miracolo, ma è devastato. Con il cuore a pezzi e una sete di vendetta che lo consuma, si lancia in una caccia senza esclusione di colpi per scoprire chi ha dato l’ordine e perché.

La sua ricerca lo trascinerà in un abisso di segreti governativi e complotti internazionali, facendogli dubitare persino di chi dovrebbe proteggerlo. John Kelly ormai ha un solo obiettivo: farsi giustizia da solo, costi quel che costi. La sua vendetta lo porta in un viaggio pericolosissimo fino in Russia, per affrontare faccia a faccia chi gli ha rovinato la vita. Non è solo, ma gli aiuti sono pochi e ambigui: c’è Karen Greer (Jodie Turner-Smith), una sua ex collega, e Robert Ritter (Jamie Bell), un agente della CIA di cui non ci si può fidare ciecamente.

Man mano che elimina i responsabili, Kelly scopre una verità sconvolgente: la missione ad Aleppo era una trappola, un pretesto orchestrato per far scoppiare una guerra tra USA e Russia. Lui e i suoi uomini? Solo pedine da sacrificare. Il finale è da batticuore: Kelly non cerca solo vendetta, ma deve anche sventare questa cospirazione enorme, affrontando tradimenti e scelte terribili che lo cambieranno per sempre, trasformandolo nell’implacabile agente che i fan di Clancy conoscono come John Clark.