SENZA RIMORSO/ Un action adrenalinico valorizzato dalla regia di Sollima

Dopo una lunga attesa, ecco uno dei film più attesi della stagione cinematografica: parliamo di Senza Rimorso di Tom Clancy, diretto da Stefano Sollima, è l’esplosiva storia delle origini dell’action hero John Clark, uno dei personaggi più noti creati da Clancy e appartenenti all’universo di Jack Ryan.

Senza rimorso racconta la storia di un esperto Navy Seal alla ricerca di giustizia per l’omicidio della moglie incinta, rivela una cospirazione internazionale. Quando una squadra di soldati russi uccide la sua famiglia in una rappresaglia per il suo ruolo in un’operazione top-secret, il Sr. Chief John Kelly (Michael B. Jordan) è disposto a tutto per trovare gli assassini. Unendo le forze con una collega Navy Seal (Jodie Turner-Smith) e un misterioso agente della CIA (Jamie Bell), nella sua missione Kelly rivela involontariamente un complotto che minaccia di travolgere gli Stati Uniti e la Russia in una guerra totale. Combattuto tra l’onore personale e la lealtà verso il suo paese, Kelly deve affrontare i nemici senza alcun rimorso se vuole evitare un disastro e rivelare i potenti che si celano dietro la cospirazione…

UNA DONNA PROMETTENTE/ L'occasione sprecata nel debutto di Fennel alla regia

Senza Rimorso è stato scritto da Tom Clancy nel 1993 ed era ambientato a fine anni Settanta, per questo motivo una serie di temi sono stati riportati all’oggi e questo certamente funziona. A differenza del romanzo del celebre scrittore americano, la storia non è raccontata da un punto di vista oggettivo ma l’obiettivo è quello di cercare di raccontare tutto dal punto di vista di Kelly.

Transformers 4 L'era dell'estinzione/ Video, su Italia 1 il film con Mark Wahlberg

Il protagonista non è un supereroe, è un essere umano che con tutte le sue fragilità e con tutte le sue debolezze è costretto a reagire andando oltre i suoi limiti. Non è un film su un uomo, nonostante azione e adrenalina, ma tutto ruota attorno a quel protagonista. E Senza rimorso non è neanche un film di guerra, quanto piuttosto un film sulle ragioni delle guerre.

Uno dei punti di forza di Senza rimorso è certamente la regia di Stefano Sollima, che segue il protagonista passo dopo passo con una fotografia nitida, definita e precisa. Alcune sequenze sono eccezionali, pensiamo a quella sull’aereo. A stonare un po’ sono determinate forzature in sceneggiatura, ma si può facilmente chiudere un occhio considerato il grande spettacolo. Buona la prova del cast, con un Michael B. Jordan energico e sempre più versatile.

Il lato positivo/ Video, su Rai 2 il film con Jennifer Lawrence e Bradley Cooper

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA