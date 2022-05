SENZA RIMORSO/ Stefano Sollima firma un thriller da non perdere

L’esplosiva storia delle origini dell’action hero John Clark, uno dei personaggi più noti creati da Clancy e appartenenti all’universo di Jack Ryan: Senza rimorso di Stefano Sollima è il classico film thriller tra azione e spionaggio da non perdere. Con un cast di altissimo livello – da Michael B. Jordan a Lauren London, passando per Jodie Turner-Smith e Jamie Bell – la pellicola è disponibile in Dvd e Blu Ray edizione Paramount e Koch Films.

SINOSSI – Senza Rimorso di Tom Clancy, diretto da Stefano Sollima, è l’esplosiva storia delle origini dell’action hero John Clark – uno dei personaggi più noti creati da Tom Clancy e appartenenti all’universo di Jack Ryan – un esperto Navy Seal alla ricerca di giustizia per l’omicidio della moglie incinta, rivela una cospirazione internazionale. Quando una squadra di soldati russi uccide la sua famiglia in una rappresaglia per il suo ruolo in un’operazione top-secret, il Sr. Chief John Kelly (Michael B. Jordan) è disposto a tutto per trovare gli assassini. Unendo le forze con una collega Navy Seal (Jodie Turner-Smith) e un misterioso agente della CIA (Jamie Bell), nella sua missione Kelly rivela involontariamente un complotto che minaccia di travolgere gli Stati Uniti e la Russia in una guerra totale. Combattuto tra l’onore personale e la lealtà verso il suo paese, Kelly deve affrontare i nemici senza alcun rimorso se vuole evitare un disastro e rivelare i potenti che si celano dietro la cospirazione.

Reduce da due ottimi film come Suburra e Soldado, Stefano Sollima ha confermato anche con Senza rimorso di essere uno dei migliori registi su scala internazionale. La regia è uno dei punti di forza della pellicola, con una fotografia nitida e ben definita. Alcune sequenze ammaliano lo spettatore per qualità e adrenalina, mentre c’è qualche difetto – trascurabile – in fase di scrittura. Impossibile non elogiare le prove attoriali, a partire da Michael B. Jordan: l’interprete di Creed II e Black Panther ha confermato di essere tra i migliori attori in circolazione.

Come già evidenziato in precedenza, Senza rimorso è disponibile in Dvd e Blu Ray edizione Paramount e Koch Films. Entrando nel dettaglio, ecco extra e bonus features:

La rinascita di John Kelly

Guardati le spalle

Modalità di combattimento (disponibile solo per l’edizione Blu Ray)

Murmansk (disponibile solo per l’edizione Blu Ray)

Senza rimorso (Without Remorse) è disponibile in Dvd e Blu Ray edizione Paramount e Koch Films

