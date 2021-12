Senza_Cri, canzone “A me” a Sanremo Giovani 2021/ Come sconfiggere la timidezza

Chi è Senza_Cri ‘A me’, a Sanremo Giovani 2021 possibilità interessanti per la classe 2000

Senza_Cri è una cantante di Brindisi del 2000 che sarà insieme agli altri finalisti di Sanremo Giovani 2021 con il brano A me. Ama suonare la chitarra da quando aveva soli tre anni insieme alla sorella che suonava il pianoforte, la mamma è un’ ex ballerina e il padre appassionato di musica. Grazie alla musica è riuscita a sconfiggere la timidezza e all’inizio suonava la chitarra a scuola, ma all’età di quindici anni ha iniziato a scrivere testi.

La ragazza ha affermato che nei suoi testi racconta le cose che le sono successe e i ricordi, parla di se stessa, ma anche di persone diverse da lei, di amori impossibili o belli, della voglia di combattere e di vivere. Parla anche di avvenimenti non previsti, come il dolore per una cara persona che hai perso o per un amore finito. Senza_Cri s’ispira molto a Lucio Dalla, a Renato Zero, Michael Jackson e Luigi Tenco, ma anche Bee Gees, Britney Spears e il re del pop indiscusso, ovvero Michael Jackson, fino ad arrivare pure ad artisti più attuali come Billie Eilish e Justin Bieber.

Senza_Cri, l’emozione della serata del Premio Tenco

Senza_Cri è stata invitata nella serata del Premio Tenco di quest’anno; Tu sai è la prima canzone che le ha dato il coraggio di esibirsi. Luccica invece racconta come dai vecchi ricordi si può imparare per ricostruire qualcosa di rotto, invece Camaleonte parla del trasformare la rabbia in qualche cosa di utile. Con Edera racconta la morte e l’immaginarsi senza stare accanto a una persona cara.

Un’altra canzone, ovvero Amor25 novembre, parla dell’amore che non strilla, è un urlo al dolore contro la violenza, che ogni giorno riempie le pagine di giornali. La canzone Senza Cri parla delle violenze sulle fidanzate, mogli e figli e dice anche cosa non è e cosa invece è l’amore. Sicuramente lei è una ragazza molto profonda e con tanti principi e sentimenti buoni.

Video “A me”, la canzone di Senza_Cri con cui partecipa a Sanremo Giovani 2021





