SENZATETTO DENUNCIATO/ Milano, fermato dalla polizia: “Decreto coronavirus disatteso”

Va bene prendere sul serio e obbedire alle regole volute da governo, fondamentalmente quella di stare a casa e non uscire. Ma se sei un senzatetto, in che casa puoi stare? E’ successo così che ieri un homeless, un barbone, è stato fermato da una pattuglia della polizia in zona Lambrate a Milano e denunciato. “Non ottemperava alle disposizioni del decreto per il contenimento del coronavirus” dice la denuncia. L’uomo è stato fermato in via Crescenzago, “all’altezza del palo 37”. Come quello che “faceva il palo per la banda dell’Ortica” nella canzone di Enzo Jannacci. Eh sì, quante canzoni avrebbe potuto scrivere su un episodio come questo lo scomparso cantautore, quello che aveva sempre cantato le sfortune degli ultimi. A Milano i senza dimora sono circa 300, dormono per strada, girano per le strade, non hanno un posto dove andare.

CENTRI DI ACCOGLIENZA CHIUSI

Il quotidiano Repubblica ha parlato con Magda Baietta dell’associazione Ronda della carità che ha detto che l’uomo, di nazionalità ucraina e da lei conosciuto, solitamente va al loro centro di accoglienza ma anche questo è adesso chiuso per ottemperare il decreto governativo: “Decine di altri senza dimora rischiano di subire una denuncia penale. E’ assurdo, bisognerebbe aiutare chi in questo momento è più esposto e in pericolo, non causargli danni giudiziari” ha detto. Anche la Croce Rossa dice la stessa cosa: “Facciamo anche più fatica del solito a rintracciarli e a spiegare loro che cosa sta succedendo. Ovviamente loro hanno una percezione molto strana della realtà, non si rendono conto dei pericoli e spesso non credono nemmeno a quello che diciamo loro. In più non c’è cibo, non ci sono aiuti per loro, non ci sono più punti di riferimento”. Per fortuna la questura oggi ha fatto sapere che a denuncia verrà stralciata, forse però bisognerebbe che il comune di Milano si attivasse per queste persone.

