Senzatetto, il sindaco Dem di San Francisco: “L’era della compassione è finita”/ “Saremo aggressivi”

Durante un dibattito elettorale, il sindaco di San Francisco ha annunciato un piano per reprimere gli accampamenti dei senzatetto, con conseguenti accuse penali per chi trasgredisce, sostenendo che l’era della “compassione” è finita. Le dichiarazioni della prima cittadina democratica sono arrivate questo giovedì in un incontro con altri quattro candidati a sindaco: riuniti presso la San Francisco Firefighters Union Hall in Newhall Street, i cinque hanno discusso di vari temi, tra i quali l’obbligo di vaccinarsi, la criminalità, la rivitalizzazione del centro, il reintegro dei vigili del fuoco licenziati dopo aver rifiutato il vaccino e il problema dei senzatetto.

Di recente la Corte Suprema ha stabilito che è possibile vietare ai senzatetto di dormire in strada o campeggiare in spazi pubblici come anche parchi: questo, infatti, non viola la Costituzione e la decisione spetta ai Comuni, che hanno dunque flessibilità in materia. Mark Farrell, ex sindaco che è nuovamente in corsa per il ruolo, ha accusato Breed di aver ritardato la risoluzione del problema senzatetto in città: “La decisione sul Grants Pass è stata presa tre settimane fa e gli accampamenti in tende stanno crescendo” ha sottolineato.

San Francisco, Breed: “Saremo aggressivi nello spostamento degli accampamenti di senzatetto”

Farrell, candidato a sindaco per la città di San Francisco, ha rivolto un appello ai vigili del fuoco affinché “ogni giorno possiate occuparvi di combattere gli incendi e non di occuparvi di accampamenti di tende”. Breed, nonostante le critiche, si è detta d’accordo poiché l’atteggiamento “compassionevole” non ha funzionato. “Abbiamo dovuto passare da una città compassionevole a una città responsabile, e ho guidato gli sforzi per garantire che stiamo affrontando questo problema in modo diverso rispetto a prima”, ha spiegato il sindaco. “Saremo molto aggressivi e assertivi nello spostamento degli accampamenti, il che potrebbe comportare anche sanzioni penali” ha spiegato ancora.

“Continueremo a essere leader con i servizi, ma non possiamo nemmeno continuare a permettere alle persone di fare ciò che vogliono per le strade di San Francisco, soprattutto quando hanno un posto dove andare”, ha aggiunto Breed. Il sindaco, che spera nella rielezione alla guida della città californiana, non ha offerto in realtà soluzioni e risposte su come gli accampamenti di senzatetto saranno spostati: Breed ha però spiegato che la nuova politica entrerà in vigore presto e sarà implementata il mese prossimo.











