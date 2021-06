Separati ma non troppo/ Su Rai 1 il film con Gilles Lellouche (oggi, 25 giugno)

Separati ma non troppo, con la regia di Dominique Farrugia

Separati ma non troppo arricchisce il palinsesto di Rai 1 oggi, venerdì 25 giugno 2021, alle ore 21.25. La pellicola è del 2017 per la regia di Dominique Farrugia, conosciuto per essere anche un bravo attore e produttore. Nel cast spicca il nome di Gilles Lellouche, che inizia la sua carriera come regista per poi scegliere il percorso da attore e sceneggiatore, per sei volte è stato candidato al Premio César come: migliore promessa maschile per il film “Ma vie en l’air”, miglior attore non protagonista per i film “Piccole bugie tra amici” e “C’est la vie – Prendila come viene”, miglior attore nella pellicola “In mani sicure – Pupille” e miglior regista e migliore sceneggiatura originale nel film “7 uomini a mollo”.

Nel cast fa parte anche Louise Bourgoin che è lo pseudonimo di Ariane Bourgoin, inizia la sua carriera come modella poi diventa una brava attrice e conduttrice televisiva. In Italia è stata doppiata da Myriam Catania ex coniuge di Luca Argentero. Altri attori che compaiono nella pellicola sono Marilou Berry e Manu Payet.

Separati ma non troppo, la trama del film

In attesa di poterci gustare Separati ma non troppo andiamo ora a leggere quella che è la trama. Dopo 15 anni di matrimonio e due figli, Yvan e Delphine decidono di separarsi oramai le loro crisi sono talmente evidenti che è diventato insostenibile continuare a vivere insieme. Tuttavia, la condizione economica dell’uomo non gli permette di ricominciare una nuova vita da un’altra parte e è costretto a tornare a casa. Yvan non è assolutamente d’accordo ma l’uomo è proprietario della casa del 20% e non potendosi permettere di prendere in affitto un appartamento sceglie di abitare nella sua casa occupando lo spazio dell’appartamento esattamente per la quota che gli spetta di proprietà. La nuova convivenza forzata riserverà ai due ex coniugi molte sorprese.

