Separati ma non troppo/ Su Rai 3 il film con Gilles Lellouche

Separati ma non troppo, film di Rai 3 diretto da Dominique Farrugia

Separati ma non troppo andrà in onda su Rai 3 nel primo pomeriggio di oggi, sabato 24 luglio, alle ore 14.30. Si tratta di una commedia scritta e diretta nel 2017 da Dominique Farrugia e interpretata da Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet e Marilou Berry. Dominique Farrugia, regista della pellicola, è anche attore, sceneggiatore, produttore e un autore comico molto noto in Francia.

Quello della famiglia e della sua disgregazione è uno dei temi a lui più cari, che ha affrontato in molte delle sue pellicole, fra cui Separati ma non troppo. Anche in questo caso lo spunto del soggetto deriva da un fatto di attualità: il 60% delle coppie separate francesi continua a convivere per mancanza di mezzi. Il film però,m secondo le critiche, fallisce sia nell’affropntare un tema sociale così importante sia nel divertire con le sue trovate comiche.

Separati ma non troppo, la trama del film

Passiamo alla trama di Separati ma non troppo. I fratelli Violette (Adèle Castillon) e Lucas (Kolia Abiteboul) raccontano ad una festa la curiosa vicenda che ha portato alla eparazione i loro genitori, Yvan (Gilles Lellouche) e Delphine (Louise Bourgoin).

I due sono in crisi da tempo. Hanno cercato più volte, spesso in modo maldestro, di salvare il loro matrimonio, ma alla fine hanno deciso di arrendersi e separarsi definitivamente. Delphine propone, come ultimo tentativo di salvare le cose, di iniziare a frequentare anche altri partner. Yvan coglie la palla al balzo e in un solo giorno si organizza un’avventura romantica. La donna, stupita ed indignata dall’entusiasmo del marito, lo caccia definitivamente di casa. Yvan però è un procuratore calcistico di scarsissimo successo e non può permettersi di andare a vivere da solo.

Visto che possiede parte della ex casa coniugale, decide di tornare a vivere proprio con la ex moglie. Delphine lo riprende quindi in casa e i due cominciano a convivere da separati in casa per semplici motivi economici. La situazione però riporta a galla tutto il risentimento che ognuno prova per l’altro. Delphine e Yvan cominciano così a farsi dispetti e scherzi sempre più cattivi.











