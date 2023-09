Separazione Bruganelli, Bonolis/ Alessi: “Il loro caso andrebbe studiato a scuola, Paolo…”

A Storie Italiane si parla della separazione di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, uno dei casi di gossip senza dubbio più dirompenti di quest’anno. In studio vi era l’avvocato della Sacra Rota, Laura Sgrò, che ha commentato la decisione dei due di lasciarsi in maniera molto pacifica, raccontando pubblicamente la loro verità ai microfoni di Vanity Fair: “Un esempio molto positivo che però capita assai di rado visto che la gente che si lascia, di solito si lascia in modo molto spiacevole”.

In collegamento vi era anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e nota giornalista, che sul caso della separazione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha aggiunto: “La più bella notizia è quando arriva un bimbo e la separazione è all’ultimo posto del mio gradimento personale. L’intervista di Bruganelli e Bonolis andrebbe studiata nelle scuole ma già dalle medie per capire come certi rapporti possono cambiare, ma non per questo non bisogna vedere necessariamente un nemico nell’ex. Noi li vediamo civili e misurati ma non è che loro siano arrivati senza dolore – ha proseguito – e in qualche modo lo stesso Bonolis lo sottolinea quando dice che avrebbe visto altre idee. Si sono trovati e bisogna dire che la loro priorità sono i tre figli”.

SEPARAZIONE BRUGANELLI BONOLIS, LE PAROLE DI GEIGER E PARIETTI

Erik Geiger, noto chirurgo plastico, commentando sempre la separazione fra Bonolis e Sonia Bruganelli ha voluto fare i complimenti a entrambi: “Io conosco personalmente tutti e due e li trovo di una intelligenza rara da incontrare, secondo me loro hanno messo a disposizione della fine del rapporto la loro intellignza per farlo in maniera molto discreta ed elegante, come poche persone riescono a fare”.

Da segnalare infine le parole di Alba Parietti, anch’essa in studio, che si è soffermata sull’amore in una coppia: “Sono nell’ambito di un rapporto che sia il migliore che sono riuscita a costruire, noi ci diciamo tutto e cerchiamo di supportarci e sopportarci, sai cosa sono le cose che all’altra fanno piacere o dispiacere, e bisogna cercare di far fare all’altro cose che gli piacciono tenendoti però degli spazi. Litigare è importante per costruire, perchè all’inizio il rapporto è fatto di passione ed entusiasmo ma quando ti trovi nella quotidianità devi far quadrare le vite. Io credo che serva la volontà di entrambi, se non c’è…”.

