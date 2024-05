“Separazione carriere PM e Giudici è necessaria”/ Esposito (ex Cassazione): “Completa codice Vassalli”

Tra i pilastri della riforma della giustizia fortemente voluta dal ministro Carlo Nordio c’è sicuramente la separazione delle carriere di Pubblici ministeri e giudici, tema negli ultimi mesi di un ampio dibattito che ha creato due netti schieramenti: da un lato che ritiene che sia fondamentale e, dall’altro, chi (come l’Anm) crede che non serva e addirittura rischi di minare il potere dei Pm. Tra i due schieramenti Vitaliano Esposito – già Procuratore generale della Cassazione con una carriera lunga quasi 50 anni – in un’intervista per il Foglio si schiera dalla parte di chi appoggia la separazione delle carriere, ritenendola la “conseguenza logica e razionale della riforma del processo penale in senso accusatorio avvenuta nel 1989″, voluta da Giuliano Vassalli ed approvata negli anni ’80 anche dallo stesso Esposito.

SCENARIO LIGURIA/ Così la "nebbia" di un'inchiesta-fiume aiuta il Pd in Puglia (e a Genova)

“Vassalli”, ricorda al Foglio, “non voleva che il nuovo codice accusatorio fosse approvato perché riteneva che fosse necessario prima effettuare la separazione delle carriere“, ma si scontrò con il parere della maggior parte della commissione che volle approvarlo – e ci riuscì – il più rapidamente possibile. Un copione differente da quello che si è visto in Portogallo e in Francia negli anni successivi, dove l’adozione di un codice del tutto uguale al nostro venne accompagnata da quella necessaria – secondo Vassalli – riforma generale.

Telefonate con figli minori anche per condannati per reati ostativi/ Consulta: "Restrizioni discriminatorie"

Vitaliano Esposito: “Con la separazione delle carriere servirà anche un nuovo organo di autogoverno per i Pm”

Non a caso, secondo Esposito “la separazione delle carriere è la conseguenza logica e razionale” del codice Vassalli, mentre è illogico che “il Pm assuma la funzione di inquirente nella fase inquisitoria e di parte della fase accusatoria” perché questo “porta a escludere che lo stesso possa far parte di un unico corpo con il giudice”. Insomma, tra Pm e Giudici vi è una differenza che l’ex procuratore generale definisce come “ontologica” e senza la corretta separazione nelle loro carriere si rischia di compromettere l’impianto giuridico accusatorio.

Migranti, Consulta: “reato immigrazione clandestina è costituzionale”/ “Legittimo e non va depenalizzato”

In tal senso, comunque, rimane necessario che la separazione sia accompagnata dall’istituzione “di un separato organo di autogoverno per i Pubblici ministeri” – al pari del Consiglio superiore della magistratura – in grado di garantire “al Pm l’indipendenza rispetto all’esecutivo e a ogni altro potere dello stato”. Un punto, quest’ultimo, che risponde anche alle preoccupazioni dell’Anm di cui parlavamo in apertura, e che richiederà per completare la separazione delle carriere anche una regolamentazione “sui compiti di indagine del pubblico ministero e i suoi rapporti con la polizia giudiziaria” per evitare che si crei una nuova forza “separata dallo stato in grado di incidere sugli equilibri democratici“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA