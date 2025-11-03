In Italia sulla separazione delle carriere si è assistito a una strana storia in cui è capitato di tutto. Ma Pannella, Falcone e Vassalli avevano ragione...

In questa epoca storica italiana, tra i litigi da bar o da cortile di casa, tra le contrapposizioni fatte da apprendisti di quart’ordine (quella che viene chiamata polarizzazione da un linguaggio politico orami squinternato) ciò a cui oggi assistiamo è il “Premio Nobel” del paradosso.

Ci riferiamo alla riforma della giustizia, che molti si rifiutano di chiamare in questo modo, preferendo parlare di “riforma della magistratura” oppure di perfezionamento inutile della “riforma Cartabia”, o ancora accusando il provvedimento di non avere alcun valore.

Sondaggi politici 2025: Centrodestra a +4% sul campo largo/ Riforma giustizia: 71% vuole separazione carriere

Cerchiamo di spiegarci. Se dovessimo fare l’elenco dei “salti mortali” nella storia italiana in campo giudiziario avremmo bisogno di un’enciclopedia. Se dovessimo fare la storia dell’impianto giudiziario italiano, dovremmo ripetere le solite lamentele sul fatto che in questo Paese la storia è relegata in una delle cantine più oscure e impenetrabili.

Nordio: “separazione carriere, Pd rinnega sua storia”/ “Fake news contro la riforma: autonomia pm è garantita

Ma per spiegare il “Premio Nobel” del paradosso dobbiamo fare presente che, anche se molti conservatori in passato si sono mostrati dei progressisti, si può ritenere che nelle democrazie, dai tempi dell’illuminismo, la parità tra accusa e difesa in un processo è sempre stata una conquista della parte progressista di un Paese, ossia della sinistra, per dirla schematicamente.

L’Italia è, se passerà il referendum di primavera, un’eccezione storica, perché la separazione delle carriere, presupposto del “giusto processo”, della mancanza di anomalia (secondo Montesquieu) in un procedimento davanti a un giudice terzo, è stata proposta come riforma definitiva niente meno che da un governo di “destra-destra”, come specifica tutte le sere in televisione su La7 la nota “giurista” Lilli Gruber.

Sondaggi politici 2025/ FI sotto la Lega, FdI +7% su Pd. Destra vs Sinistra, c’è partita solo se il Centro…

Il centrodestra, a sua volta, viaggia nelle sue confusioni, sostenendo – ad esempio – che la separazione delle carriere occorre dedicarla a Silvio Berlusconi. Probabilmente gli esponenti del centrodestra si dimenticano alcune figure storiche come i socialisti riformisti, uomini di sinistra come Marco Pannella, la stessa Europa, che approvò il “giusto processo” il 4 novembre 1950 e che l’Italia inserì nella sua Costituzione 49 anni dopo all’articolo 111. Di questa riforma si parla da anni, anche quando il Pm stava sul banco alto dell’aula, vicino al giudice e al cancelliere.

Fu il ministro socialista Giuliano Vassalli, un eroe della Resistenza, un grande giurista, a dare la svolta. Ma l’opposizione alle sue riforme erano sempre forti.

Vassalli specificava: “Parlare di sistema accusatorio laddove il pubblico ministero è un magistrato uguale al giudice che continuerà a far parte della stessa carriera, degli stessi ruoli, essere colleghi eccetera è uno dei tanti elementi che non rendono molto reale parlare di sistema accusatorio”.

Altro esempio di un uomo di sinistra. Marco Pannella chiede nel 1993 al XXII Congresso giuridico-forense di prendere in considerazione le proposte di abolizione dell’obbligatorietà dell’azione penale e della separazione delle carriere giudiziarie.

Il famoso “garantista” Giuseppe Conte si sarebbe strappato le vesti di fronte a simili proposte, anche perché Pannella ripeteva: “la necessità di presentare una proposta di riforma complessiva dell’ordinamento giudiziario, in modo da garantire giustizia giusta e rapida per tutti i cittadini, sulla base di criteri quali: la separazione delle carriere, fra magistrati della pubblica accusa e giudici, l’abolizione dell’obbligo dell’azione penale e la sottoposizione del Pm a controllo democratico, effettiva e periodica selezione professionale dei magistrati, rilancio del carattere accusatorio del nuovo processo penale, effettivo gratuito patrocinio per i non abbienti”. Ripetere queste cose oggi farebbe svenire una parte del Pd e tutti i 5 Stelle.

In tutti i casi, occorre dire che c’è una parte della sinistra che si ricorda quelle battaglie e le condivide ancora.

Bisogna anche ricordare, prima delle rivelazioni di Luca Palamara, anche quello che sulla separazione delle carriere disse Giovanni Falcone rivolto all’Associazione nazionale magistrati (Anm): “Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e Pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell’azione penale, desideroso di porre il Pm sotto il controllo dell’Esecutivo”.

In attesa del referendum assisteremo a un dibattito surreale, dove il centrodestra vuole collocare l’Italia tra i Paesi europei che, rispettando i valori del giusto processo, hanno la separazione delle carriere. Mentre una parte consistente del cosiddetto campo largo difenderà le posizioni che nel mondo giudiziario hanno paesi di “antica democrazia” come Turchia e Bulgaria.

Del resto il “Premio Nobel” del paradosso l’Italia, soprattutto a sinistra, se lo è vinto diverse volte. Giacomo Matteotti, martire antifascista, avvocato socialista riformista, veniva definito da Antonio Gramsci “un vate del nulla”. Più seccamente Palmiro Togliatti era rispettoso dell’articolo 21 del Comintern e quindi Matteotti, riformista, diventava “un socialfascista”.

Togliatti era un esperto di giustizia. Dal 1945 al 1946 fu Guardasigilli. Peccato che, quando fu giudicato Imre Nagy perché si era ribellato ai sovietici nel tragicamente famoso 1956, l’ex ministro della Giustizia italiano votò per l’impiccagione. Ma non scomodate la storia, ricordatevi solo i “Premi Nobel” italiani.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI