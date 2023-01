Separazione e divorzio contestuale/ Con la Riforma Cartabia cause molto più veloci

Da tempo si parlava della possibilità di separazione e divorzio contestuale. Una normativa che fino ad oggi, salvo per l’entrata in vigore (da marzo 2023) della riforma Cartabia, non se ne ne era più discusso, né tanto meno si pensava potesse esser integrata con così tanta “immediatezza”.

Seppur per – oseremmo dire quasi e futuri ex coniugi – le coppie in crisi sia una bella notizia, per l’avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani, non ci sarebbero così tanti motivi per esultare, visto che in Italia vi è una forte mancanza di giudizi e inequivocabili problemi per risolvere il problema.

REATI PERSEGUIBILI A QUERELA/ "Ha ragione Nordio, ecco i reati che la Cartabia non ha visto"

Separazione e divorzio contestuale: cosa cambia con la riforma Cartabia?

La separazione e il divorzio contestuale consentirebbe ai coniugi in causa, di ridurre notevolmente i tempi per chiudere l’azione svoltasi in tribunale. Questa – successivamente l’affidamento dei figli – sarà la prima e principale novità dei coniugi che vorrebbero separarsi e divorziare.

DIETRO LE QUINTE/ Nuovo Csm, la Meloni e quel patto (anti-Pd) con Renzi-Calenda

La Riforma Cartabia sarà in vigore alla fine di febbraio, entrando ufficialmente in atto dal mese di marzo 2023. I tempi per le cause – se tutto va per il verso giusto – dovrebbero ridursi drasticamente rispetto al periodo a cui siamo abituati oggigiorno, passando così da anni, fino a mesi (minimo 3, massimo 8).

Quest’azione si traducerebbe in più lavoro per gli avvocati, dato che la riforma Cartabia dovrebbe esser mirata ad una agevolazione in termini burocratici ed economici. Se il Giudice (previa valutazione dei fascicoli sul piano di genitorialità), dovesse ritenere opportuna la separazione e il divorzio contestuale, si procederà già dalla prima udienza, al consenso di avviare immediatamente la procedura di separazione.

OBBLIGO DI QUERELA, NORDIO vs CARTABIA/ Non era giusto evitare i processi inutili?

Secondo l’esperto legale Gassani, tutto ciò per quanto possa esser bello, “rischia di franare per la gravissima carenza di magistrati specializzati in tema di famiglia, minori e violenza“. Infatti, per riuscire a concludere le cause nei tempi stabiliti dalla riforma Cartabia, servirebbero circa 12 mila giudici esperti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA