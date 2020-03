Sepe all’Inter?/ Calciomercato, anche il portiere del Parma possibile vice-Handanovic

L’Inter continua a monitorare il calciomercato alla ricerca del vice-Handanovic. In questi giorni abbiamo parlato di come il portiere sloveno sia destinato a rinnovare il contratto che lo lega ai nerazzurri; dunque, almeno per le prossime due stagioni, l’obiettivo della società sarebbe quello di trovare un elemento che si accomodi in panchina sfruttando eventualmente le pochissime partite che Samir Handanovic non giocherà. In questo profilo rientra anche Luigi Sepe, classe ’91 che sta vivendo la sua seconda stagione al Parma: in questo momento il nativo di Torre del Greco è infortunato e ha lasciato spazio a Simone Colombi, cosa che sembra aver allontanato l’ipotesi di un ritorno all’Inter di Ionut Radu, che ai ducali è arrivato a gennaio quando al Genoa si è trovato chiuso dal figliol prodigo Mattia Perin. A oggi, Sepe convince maggiormente di altri profili: come valore assoluto l’Inter preferirebbe mettere le mani su Juan Musso (ne abbiamo parlato) ma l’argentino dell’Udinese insegue la grande occasione della carriera e potrebbe non vedere di buon occhio l’idea di fare da secondo. Discorso diverso per il portiere del Parma, anche se bisogna approfondire.

SEPE ALL’INTER? CALCIOMERCATO, POSSIBILE VICE-HANDANOVIC

Luigi Sepe, monitorato dal calciomercato Inter, ha avuto fino a questo momento una carriera interessante: in Serie A è stato titolare nel sorprendente Empoli di Maurizio Sarri e poi ancora nel Parma, appunto prima dell’infortunio, dimostrando le sue ottime qualità che si erano intraviste nell’anno di B a Lanciano. A maggio compirà 29 anni, un’età per la quale potrebbe considerare l’ipotesi di andare in una squadra che giochi la Champions League; dall’altro punto di vista, Sepe ha sempre visto come un errore il passaggio alla Fiorentina nel 2015 (anche se ha giocato 6 partite in Europa League). Il cartellino era di proprietà del Napoli, che nell’estate precedente si era riaffidato a Pepe Reina: questo ci dice dell’attaccamento del portiere alla sua città, anche se poi nelle due stagioni trascorse in azzurro ha messo insieme 3 apparizioni; dunque l’attrazione delle coppe europee potrebbe non essere sufficiente. L’Inter può giocarsi eventualmente la carta Matteo Politano; da valutare, potrebbe essere una soluzione per provare a strappare un eventuale sconto alla società partenopea ma bisognerà chiaramente capire anche quale sia l’idea degli azzurri per il futuro di Sepe.



© RIPRODUZIONE RISERVATA