Sepolta nel loculo del marito accusato di averla uccisa/ Amiche vogliono dividerli

E’ polemica a Pavullo, in provincia di Modena, dopo che Alessandra Perini è stata sepolta assieme al marito, accusato di avere uccisa la stessa. La donna, come scrive il Corriere della Sera, era morta un anno fa di botte, mentre il marito si era suicidato poco dopo, e si è deciso di seppellirli assieme con tanto di scritta beffa: «I vostri splendidi sorrisi». Alessandra Perini, 46 anni, era morta il primo ottobre del 2020, picchiata a morte, come scrive il quotidiano di via Solferino nella sua edizione Bologna, da Davide Di Donna, marito 50enne violento.

Pochi mesi dopo lo stesso si era tolto la vita, triturato dal rimorso di aver ammazzato la moglie, mentre si trovava agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza davanti al gip. Secondo la Procura, il malore che ha poi tolto la vita ad Alessandra sarebbe stato provocato proprio da Di Donna, dopo le continue botte, una serie di violenze di cui erano a conoscenza le figlie e gli amici più stretti. Anche lo stesso 50enne campano, davanti al giudice per le indagini preliminari, aveva ammesso di aver picchiato la moglie, ma senza l’intenzione di ucciderla.

ALESSANDRA PERINI, SEPOLTA ASSIEME AL MARITO ACCUSATO DI AVERLA UCCISA: LE PAROLE DELLE AMICHE

Dopo l’arresto per omicidio preterintenzionale, l’uomo era stato passato ai domiciliari nella casa di Sant’Antonio dove si era poi suicidato due mesi dopo. Una sepoltura in comune che fa quindi discutere.

«Immaginate cosa possiamo provare noi che volevamo bene ad Alessandra a vederla adesso riposare per sempre con accanto il marito accusato di averla uccisa – raccontano le amiche alla Gazzetta di Modena – ma noi siamo parenti più lontani, e non possiamo dire nulla se la scelta dei parenti stretti è stata questa», tra l’altro messi nello stesso loculo con la scritta: «In noi… i vostri splendidi sorrisi. Sempre e per sempre». Stando a quanto riferisce ancora il Corriere, pare che siano stati i famigliari dell’uomo a decidere di seppellire lo stesso nella stessa tomba di Alessandro, visto che il loculo era già intestato al 50enne. Le amiche della donna hanno lanciato una raccolta fondi per aiutarle a dare alla Perini una degna sepoltura.

