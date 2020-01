Sequestrate 3 navi della Caronte & Tourist/ Imbarcazioni non a norma: truffa e frode

Sono state sequestrate tre navi della compagnia Caronte & tourist, fra i traghetti più noti della Sicilia in quanto colleganti Trapani alle Isole Egadi, e viceversa. La regione aveva affidato la tratta alla suddetta dal 2016, ed oggi, come riferito dai principali quotidiani online, a cominciare da Repubblica, si è scoperto che le imbarcazioni utilizzate non erano a norma per le persone a mobilità ridotta, leggasi disabili, anziani e le mamme in dolce attesa. La misura è giunta al termine di un’indagine condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo, coordinate dalla procura di Messina, che ha portato al blocco dei traghetti Pace, Caronte e Ulisse. In particolare, non sarebbero a norma, scrive sempre Repubblica, le rampe di accesso, i bagni e le porte. Le accuse nei confronti della Caronte & tourist, mosse dal procuratore Maurizio de Lucia e dai sostituti Antonio Carchietti e Roberto Conte, sono pesanti: truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni, falsità ideologica e frode nelle pubbliche forniture ai danni della Regione Siciliana.

SEQUESTRATE 3 NAVI DELLA CARONTE & TOURIST: L’AVVISO DELLA CAPITANERIA DI PORTO

Il sequestro, oltre ai tre traghetti di cui sopra, ha riguardato anche somme di denaro, quote della società, beni immobili e mobili, per un valore di 3.5 milioni di euro, il tutto, secondo la procura, percepito indebitamente per un servizio irregolare fra il 2016 e il 2019. Come fa sapere la Guardia di finanza tramite apposito comunicato, le indagini hanno messo in risalto “gravi carenze tecniche e strutturali in ragione delle quali non è assolutamente possibile trasportare in sicurezza persone a mobilità ridotta”, come invece aveva chiesto la Regione Sicilia nel 2016, durante l’assegnazione del bando. Le irregolarità erano già state rilevate dalla capitaneria di porto di Messina, ed era stato concesso alla Caronte & tourist un determinato lasso di tempo per “migliorare” i propri traghetti, ma evidentemente l’avviso non è bastato. Al momento i mezzi sequestrati sono stati affidati ad un amministratore giudiziario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA