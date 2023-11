Sequestrati i cellulari al sindaco di New York/ Presunti finanziamenti turchi a Eric Adams

Sequestrati dall’FBI i cellulari del sindaco di New York Eric Adams nell’ambito di un’indagine su possibili fondi turchi nella sua campagna elettorale, come spiega la Cnn. Il primo cittadino della Grande Mela non era indagato fino a questo momento ma i federali hanno perquisito la casa della 25enne Brianna Suggs, responsabile della sua raccolta fondi e promotrice della sua agenda politica, spiega Sky Tg24, decidendo così di sequestrare gli smartphone del politico alla ricerca di prove. Adams avrebbe fin da subito respinto le accuse, spiegando: ”Non ho niente da nascondere”.

Il sindaco di New York ha risposto alle accuse di corruzione dopo il sequestro dei cellulari e l’iPad nell’ambito delle indagini sui fondi per la campagna elettorale del 2021 da parte dell’FBI. L’ufficio di Adams ha confermato il sequestro ma il primo cittadino ha voluto chiarire la situazione fin da subito: ”Come ex membro delle forze dell’ordine, mi aspetto che tutto il mio staff rispetti la legge e collabori pienamente con le indagini. E io continuerò a fare esattamente questo. Non ho nulla da nascondere”.

L’ipotesi dell’FBI

Colpo di scena nell’inchiesta sui fondi della campagna elettorale del 2021 che ha reso Eric Adams sindaco di New York. Ci sarebbe infatti un legame tra il politico e una società turca vicina al governo, come riporta il New York Times. Come spiega il quotidiano statunitense, gli agenti avrebbero avvicinato il sindaco per strada chiedendo alla security di fare un passo indietro. Sarebbero poi saliti con Adams sul suo Suv, mostrando l’ordine di perqusizione firmato dal giudice. Almeno due telefonini e un iPad sono stati sequestrati e controllati, per poi essere restituiti nel giro di pochi giorni.

Secondo l’FBI, Adams avrebbe un legame diretto con la società di costruzioni turche che avrebbe finanziato la sua campagna elettorale e che risulta legata al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L’inchiesta federale è cominciata il 2 novembre quando gli agenti hanno perquisito l’abitazione di Brianna Suggs, responsabile per la raccolta fondi della campagna di Adams. Gli investigatori cercavano prove del piano che avrebbe violato la legge sul finanziamento politico, che vieta di ricevere soldi da entità straniere. Tra i donatori ci sarebbe stata anche la Bay Atlantic University, un college di Washington fondato da un turco e affiliato a una scuola che Adams aveva visitato nel 2015 durante il suo viaggio in Turchia. Lo scopo è ora capire se il governo turno abbia finanziato la campagna del sindaco e se Adams abbia ricambiato il “favore”.











