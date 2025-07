Chi è Serafina Battaglia, la vedova della lupara nello Speciale Tg1: la storia della prima donna che ha combattuto Cosa Nostra che le uccise marito e figlio

Il clima di omertà ha favorito la diffusione della mafia, ma le prime denunce, come quella di Serafina Battaglia, hanno consentito di scalfire quel muro che protegge la criminalità organizzata. La “vedova della lupara” è, peraltro, la prima donna che ha testimoniato contro Cosa nostra. Decise di farlo dopo che il marito e il figlio vennero uccisi per una vendetta mafiosa. Se ne parla oggi a Speciale Tg1, che indaga sulle radici della mafia in seconda serata.

Il marito Stefano Leale, un mafioso di piccolo calibro, venne ucciso dopo essere stato espulso da Cosa nostra. Allora la donna incoraggiò il figlio Salvatore a vendicare il padre, ma l’attentato contro i due boss Vincenzo e Filippo Rimi fallì e il giovane fu ucciso a sua volta due anni dopo.

Serafina Battaglia decise allora di testimoniare contro la mafia e di collaborare con la giustizia. La mafia l’aveva sottovalutata probabilmente proprio perché donna; invece lei, in tribunale, mostrò il suo spirito rivoluzionario, arrivando a sputare contro i boss e a umiliarli. Così si trasformò da donna di mafia in eroina, tanto che non sono mancati paragoni con le donne del Risorgimento siciliano.

IL CORAGGIO DI SERAFINA BATTAGLIA

Serafina Battaglia era diversa dalle altre donne siciliane, perché si interessava di ciò che accadeva: ascoltava le riunioni nel retrobottega, consigliava il marito e si confrontava con lui. Moglie e madre di mafia fino a quando il marito non venne ucciso, perché aveva cominciato a fare carriera e a dare fastidio a mafiosi più forti di lui.

Dopo quella tragedia sapeva cosa doveva fare: ammazzare chi aveva ucciso il marito. Affidò il compito al figlio, che però fallì e venne ucciso. Serafina Battaglia aveva capito che, per vendicare le morti di marito e figlio, doveva affidarsi alla giustizia. Fece arrestare i capimafia di Alcamo, che avevano ucciso marito e figlio.

LA GIUSTIZIA NEGATA

Nonostante il suo coraggio e la sua determinazione, e nonostante la condanna all’ergastolo, ci fu una svolta negativa. Il processo agli esecutori dell’omicidio si concluse con la condanna per tutti gli imputati all’ergastolo, ma nel 1971 la Cassazione annullò la sentenza: era tutto da rifare.

Nel 1979 ci fu l’assoluzione per insufficienza di prove. Nello stesso anno vennero uccisi il giornalista che le aveva dato voce, Mario Francese, e il giudice Terranova, che aveva creduto alla sua testimonianza.

A Serafina Battaglia la giustizia è stata parzialmente negata, ma era consapevole del suo coraggio e, quando è morta nel suo appartamento, che aveva trasformato in una sorta di santuario, ha lasciato in eredità un messaggio importantissimo: la mafia non va solo combattuta, ma si può anche sconfiggere.