La trasmissione di questa sera ‘Linea di confine‘ affronterà – nella sua primissima puntata – l’intera vicenda lavorativa e processuale di Raul Gardini, iniziata grazie ad un contatto privilegiato (mediato dalla futura moglie Idina Ferruzzi) con l’allora famosissimo imprenditore Serafino Ferruzzi che riuscì con una serie di scelte aziendali – a dir poco – vincenti a sfidare i colossi del tempo dell’industria agricola: tra queste righe – ed ovviamente in altri articoli troverete anche l’intera vicenda di Gardini – vorremmo proprio soffermarci sulla figura di Serafino Ferruzzi per ricordare chi era, com’è morto e perché la sua carriera lavorativa è stata tra le più degne di nota dell’intero paese.

Partendo dal principio, Serafino Ferruzzi nacque agli inizi del lungo novecento – era, infatti, il 1908 e ci troviamo a Ravenna – da un padre che oltre ad essere agricoltore aveva anche fondato una piccola (ma di successo) azienda di produzione artigianale di cesti: dopo aver studiato come perito agrario, grazie ad un lavoro nell’azienda agricola dei Cavalli inizia a sviluppare fin da subito il suo interesse imprenditoriale e borsistico; ma farà appena in tempo a laurearsi in agraria a Bologna che sarà costretto ad imbracciare il fucile per partecipare alla Seconda guerra mondiale.

Proprio l’esperienza militare e la distruzione del territorio italiano diedero a Serafino Ferruzzi l’idea – poi rivelatasi geniale – di aprire una piccola azienda per il commercio di materie prime chiamandola assieme a due soci, chiamandola Ferruzzi Benini e Co: da un’iniziale commercio limitato all’importazione di prodotti dall’estero, già negli anni ’50 l’azienda crebbe dotandosi di alcuni silo per lo stoccaggio e – in un secondo momento – di alcune navi inizialmente noleggiate e poi comprate e dotate della famosa ‘F’ sulle ciminiere.

L’ulteriore espansione dell’azienda fondata da Serafino Ferruzzi si ebbe qualche anno più tardi quando quei silo vennero installati anche nei porti americani: i quel periodo – e siamo attorno agli anni ’60 – la ormai rinominata ‘Ferruzzi e Co’ divenne la primissima azienda italiana a quotarsi nella borsa valori di Chicago e non ci volle molto per creare le sussidiarie ‘Italiana Olii e Risi’ e ‘Calcestruzzi’; mentre dopo essere stato coinvolto in una causa legale per concorrenza sleale da due principali aziende agricole americane (spaventate del rapidissimo successo dell’azienda italiana), Serafino Ferruzzi mentre era di ritorno nella sua Ravenna da Londra a bordo di un jet privato morì tragicamente assieme ad altre tre persone – tra le quali la figlia Fiorella – a causa del maltempo e di una manovra scorretta del pilota.

Quel giorno morì quello che era a tutti gli effetti l’uomo più ricco d’Italia, con un patrimonio stimato superiore ai mille miliardi di lire che gli sarebbero tranquillamente bastate per acquistare interamente la Fiat e dopo la morte di Serafino Ferruzzi entrò in gioco il già citato Raul Gardini con tutto quello che ne conseguì; mentre l’ultima informazione che abbiamo sul conto dell’importantissimo imprenditore è che qualche anno dopo la morte la sua salma venne rubata per cercare di ottenere un riscatto dalla famiglia e poi tragicamente persa nel nulla dopo che gli eredi rifiutarono di collaborare con i ladri.