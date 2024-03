Serale Amici 2024: Holden é il vincitore classe canto?/ La replica all’elogio dei giudici

Amici 2024 di Maria De Filippi, Holden vince il circuito canto? Il sentiment inaspettato

Holden é il preannunciato vincitore del circuito canto al serale di Amici 2024. O almeno questo é il sentiment dominante dell’occhio pubblico attivo via social relativamente all’elogio della maggioranza dei giudici quali sono Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré, andato in favore al figliastro d’arte di Laura Pausini.

In occasione della prima puntata serale di Amici 2024, Holden ha dato prova di canto di essere un grande performer, sostenendo una cover in cui, a detta di Malgioglio “lui é un vero cantante”, perché dall’arte e la timbrica vocale riconoscibili. E nel daytime di Amici del 25 marzo e in onda sulle reti TV e streaming Mediaset Holden reagisce entusiasta: “un commento bellissimo, tra i giudizi in incognita dei giudici e io non avevo idea di quali potessero essere le varie visioni”.

Anche Michele Bravi si dichiara affascinato dal cantante di Amici 2024: “Holden ha registrato una esibizione ipnotica”. “Bellissimo commento -replica all’elogio in daytime, Holden – e il mio intento era quello di cercare di attirare l’attenzione sulla storia della canzone “Quanto forte ti pensavo”… una botta al via del serale positiva con commenti positivi e io sono contento di entrambi i giudici Malgioglio e Bravi”.

Si infiamma la competizione al serale di Amici di Maria De Filippi

Insomma, Holden si impone come il papabile vincitore del circuito canto e vincitore finale di Amici 2024. Questo dal momento che il cantante scoperto da Rudy Zerbi può contare sul supporto di almeno due tra i tre giudici del serale adibiti alle votazioni per un posto alla finale del talent show di Maria De Filippi. Nel frattempo, intanto, il cantautore di Solo stanotte potrebbe vedersi al centro di una forte competizione al serale con Martina Giovannini, dal momento che Malgioglio farebbe il tifo anche per la cantante pupilla di Anna Pettinelli…

