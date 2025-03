Amici 2025: Amadeus, Malgioglio e Fedez per il serale?

Cresce l’attesa per il serale Amici 2025 e la scelta dei giudici. Maria De Filippi è pronta a regalare un tridente d’eccezione al pubblico di Canale 5 e dopo essersi assicurata un pezzo da novanta come Amadeus e probabilmente anche Cristiano Malgioglio, la regina di Mediaset starebbe pensando ad un altro grande nome. Tra i possibili giurati del serale sono rimbalzati diversi nomi sui giornali e sui siti specializzati, con Christian De Sica, Ilary Blasi e Fedez che sono molto chiacchierati.

Vedremo cosa accadrà, di sicuro nei prossimi giorni la conduttrice di Amici toglierà i veli sui nomi dei giurati e ufficializzerà il trio di questa edizione. Se dovesse essere confermato lo scenario a cui abbiamo appena accennato, ci sarebbe un mix davvero interessante.

Serale Amici 2025, chi sono i giudici? Maria De Filippi pensa ad un grande trio: ecco lo scenario possibile

Per quanto riguarda Amadeus, ex direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, si tratterebbe di un vero e proprio colpo da novanta per Maria De Filippi. Amadeus è infatti un volto molto amato della tv, ma ha anche una grande esperienza in campo musicale, avendo lavorato a lungo in radio ed aver condotto la kermesse sanremese per cinque edizioni.

Malgioglio invece porterebbe il suo solito brio ad Amici, oltre ad una competenza musicale comprovata e di lunga data. E poi c’è il nome suggestivo di Fedez, che già a X Factor ha dimostrato di essere molto a suo agio nei talent come coach o giurato. Manca pochissimo, ormai. E il toto nomi per i giudici del serale di Amici continua a tenere banco…