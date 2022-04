Serale Amici 21, quando va in onda la finale 2022?/ “Cambio di programmazione”

Amici 21 Serale: quando va in onda la finale?

È sempre più vicina la finale del serale di Amici 21. Oggi, 20 aprile, si registra la sesta puntata del serale che andrà in onda sabato 23 marzo; dunque, di questo passo, la finalissima sarebbe prevista per sabato 14 maggio, come sempre su Canale 5. La finale, di consueto, è l’unica puntata che va in onda in diretta e, dunque, non è registrata come le altre, quest’anno c’è però un problema che potrebbe scaturire un cambio di programmazione.

L’ultima puntata di Amici 21 combacia infatti con la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2022 che quest’anno si tiene in Italia. È perciò molto probabile che Amici non vada in onda il sabato ma slitti ad un altro giorno proprio per lasciare spazio ad un evento così importante come l’Eurovision.

Amici 21, la finale del serale slitta alla domenica?

Se così fosse, quale sarà la data della finale di Amici 21? Prime indiscrezioni arrivano dal portale Anticipazioni.it secondo cui la finalissima del serale potrebbe slittare dal sabato alla domenica sera. Ciò vuol dire che andrebbe in onda non il 14 maggio, bensì il 15. Non è però l’unica indiscrezione trapelata. Se la finale andrà in onda in diretta per dare la possibilità al pubblico a casa di votare, lo stesso potrebbe accadere anche per la semifinale. Si tratterebbe della prima volta negli ultimi anni di una semifinale in diretta, visto che finora è sempre stata la giuria ad avere il potere di scegliere i finalisti. Chiaramente al momento si tratta di ipotesi che non trovano conferma nei canali ufficiali del programma.

