Serale Amici 23: chi sono gli allievi ammessi?/ Le maglie già assegnate e i favoriti

Serale Amici 23: le maglie già assegnate

Il serale di Amici 23 si avvicina e le prime maglie sono state già assegnate. Dalle prime indiscrezioni trapelate dal daytime, le maglie non ci saranno per tutti gli allievi attualmente nella scuola e sia i cantanti che i ballerini si stanno impegnando sempre di più per conquistare la fiducia dei rispettivi insegnanti. Finora, gli unici due allievi che hanno conquistato la maglia del serale sono due ballerini. Il primo a conquistare la maglia oro del serale è stato Dustin, ballerino di Alessandra Celentano che, felice del percorso fatto dall’allievo, ha deciso di premiarlo con la maglia del serale cominciando così la sua formazione per la parte più importante del talent show di Maria De Filippi.

La seconda allieva che ha conquistato il serale è stata Gaia, ballerina di Raimondo Todaro che ha deciso di premiare così il suo impegno: «Vorrei tirare le somme del tuo percorso da settembre fino a oggi. Sai quanto ho voluto prenderti perché ho sempre creduto nel tuo potenziale, nonostante a settembre non fossi prontissima perché c’erano tante tue lacune. (…) Sei cresciuta, hai affrontato le tue paure. Oggi vedo una Gaia diversa, più pronta, più matura, più consapevole. Io non ho bisogno di vederti ballare perché credo fermamente nel tuo potenziale. Penso che splenderai su quel palco, al Serale».

Serale Amici 23: gli allievi favoriti

Tra gli allievi della scuola di Amici 23, chi sono quelli favoriti per conquistare il serale? Partendo dai ballerini, quelli che sembrerebbero avere più possibilità di accedere al serale sono Mary Sol di Alessandra Celentano, Giovanni di Raimondo Todaro e Lucia mentre Kumo e Nicholas sono quelli che rischiano di più.

Tra i cantanti, invece, non sembrano esserci dubbi sulla presenza al serale di Holden, Mida e Petit. Con loro, avrebbero tante possibilità di accedere al serale anche Sarah, Lil Jolie e Martina. Tuttavia, anche le ultime arrivate, Kia sembrerebbe avere diverse possibilità di accedere al serale.

