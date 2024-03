Serale Amici 23, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini formano la seconda squadra/ Lo spoiler

Amici 23 di Maria De Filippi, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini sono i capitani della seconda del serale

Emanuel Lo e Lorella Cuccarini formano la seconda squadra in vista della sfida a tre squadre competitor del serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Dopo la formazione della prima squadra capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, l’appuntamento del daytime di Amici 23 di Maria De Filippi riprende sulle reti TV e streaming Mediaset in data 11 marzo 2024, e vede formarsi la squadra capeggiata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, con gli allievi del primo di ballo e della seconda maestra di canto.

Amici 23, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro formano la terza squadra del serale/ Le anticipazioni

La seconda squadra promossa alla sfida tra i talenti del serale di Amici 23 di Maria De Filippi e con a capo i mentori Emanuel Lo e Lorella Cuccarini vede quindi confermarsi tra i ballerini la italo americana Lucia Ferrari. E poi ancora Kumo.

Ma non é tutto. Perché tra i componenti ballerini della seconda squadra va ad aggiungersi anche il neo allievo di Emanuel Lo, Nicholas Borgogni, il quale é reduce dall’addio al primo insegnante ad Amici 23 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro.

Amici 23: Sarah Toscano vola al serale/ La dolce dedica della maestra Lorella Cuccarini

Cinque componenti formano la seconda squadra di Amici 23 di Maria De Filippi: lo spoiler

Il numero dei componenti appartenenti alla seconda squadra del serale di Amici 23 di Maria De Filippi, poi, aumenta ancora con l’aggiunta dei componenti cantanti promossi all’upgrade dalla maestra di canto Lorella Cuccarini.

Trattasi di Mida e Sarah Toscano, i quali sono rispettivamente reduce dal rilascio degli inediti promossi al titolo di nuovi singoli e titolari Fightclub e Mappamondo.

Un totale di cinque componenti in tutto, quindi, compone la seconda squadra in corsa al serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Questo, mentre intanto avanza la sfida tra i talenti del circuito canto con Holden e Petit che diventano tendenze per la musica su YouTube Italia….

Amici 23: Holden e Petit diventano trend su YouTube/ Il nuovo traguardo, prima del serale

Kumo, Lucia, Mida, Nicholas, Sarah e Sofia : ecco la squadra Cuccarini-Emanuel Lo! Farete il tifo per loro? #Amici23 pic.twitter.com/Wrjv9AyWq8 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 11, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA