Colpi di scena e una squadra indenne dal ballottaggio è quanto accaduto nel corso della nuova registrazione di Amici 24. Oggi 17 aprile si è infatti registrata la puntata che andrà in onda sabato 19, in prima serata su Canale 5 che, come annunciato, sarà caratterizzata da una doppia eliminazione. La prima è arrivata alla fine della manche iniziale che, come svelano le anticipazioni di SuperguidaTv, è stata giocata tra la squadra di Zerbi e Celentano e quella di Pettinelli e Lettieri.

Una manche che ha avuto per quattro prove, visto che una di queste – il guanto di sfida tra Chiara e Francesca – è stato annullato a causa dell’indecisione di Cristiano Malgioglio. Alla fine, a vincere è stata la squadra di Zerbi-Cele e la prima eliminata è stata Francesca. Il che vuol dire che la squadra rimane senza ballerini.

Amici 24, anticipazioni quinto serale: Zerbi e Celentano vincono tutto, chi sono gli eliminati

Per Francesca Bosco sono tuttavia arrivate due proposte lavorative: una per l’Italia, l’altra per la Budapest Dance. Per la seconda manche, Zerbi e Celentano hanno sfidato nuovamente la squadra di Pettinelli e Lettieri, aggiudicandosi un’altra vittoria. A finire al ballottaggio per l’eliminazione è stato Trigno, lasciando Nicolò come unico concorrente salvo della squadra e, dunque, ancora in gioco. Per la terza ed ultima manche, gli Zerbi Cele hanno sfidato la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, rimasti con solo due concorrenti. Sono stati ancora gli Zerbi-Cele a vincere, mandando la ballottaggio per l’eliminazione Senza Cri. Il secondo eliminato del quinto serale di Amici 24 è, dunque, tra Senza Cri e Trigno.

Non è mancato il guanto di sfida tra professori, che ha visto tutti esibirsi questa volta. A vincere è stata però, ancora una volta, Anna Pettinelli, che ha mantenuto la promessa di farsi ‘sparare’ dal cannone, seppur non in modo letterale.