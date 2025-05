Le attese anticipazioni del settimo serale di Amici 24, registrato oggi 1 maggio 2025, annunciano i tanto attesi nomi degli eliminati di questa puntata, svelandoci inoltre chi sono i semifinalisti di questa edizione. La puntata ha avuto inizio con il ballottaggio ‘congelato’ tra Trigno e Chiara, che si sono dunque sottoposti ad una nuova votazione da parte della giuria che ha così deciso di eliminare dalla gara Chiara. Trigno è quindi rientrato in gioco per il settimo serale, che ha portato questa volta alla vittoria dei Petti-Lo ai danni degli Zerbi-Cele.

ELIMINATI SETTIMO SERALE AMICI 24, CHI SONO?/ Fuori Chiara, doppio ballottaggio per Zerbi-Celentano

Stando alle anticipazioni di SuperguidaTv, Zerbi e Celentano, questa volta, hanno perso ben due manche su tre e sono proprio due dei loro allievi ad essere finiti al ballottaggio finale per l’eliminazione: parliamo di Alessia Pecchia e Jacopo Sol. L’eliminato del settimo serale è dunque tra la ballerina e il cantante.

Flop per Amici 24: drastico calo di ascolti per gli inediti/ Numeri e confronto con lo scorso anno

Anticipazioni Amici 24, registrazione settimo serale: ecco i semifinalisti ufficiali

Ma cosa è successo nel corso del settimo serale di Amici 24? Come detto, la squadra di Zerbi e Celentano ha perso due manche su tre, perché l’altra è stata persa dai rivali Petti-Lo e Company. A finire al ballottaggio per l’eliminazione, con Alessia e Jacopo, è stato il ballerino Francesco Fasano ma è stato anche il primo ad essere salvato dalla giuria di Amici. I semifinalisti ufficiali di Amici 24 sono, dunque, Trigno, Nicolò, Francesco, Daniele e Antonia (oltre a chi si salverà tra Alessia e Jacopo).

Antonia, confessione choc ad Amici 24/ "Nella mia vita ci sono state persone che non mi hanno rispettato"

È poi tornato in scena il guanto di sfida tra i professori, ma in forma di torneo: a sfidarsi sono state Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli e a vincere è stata la prima. Le anticipazioni della nuova puntata ci svelano, inoltre, che sono state offerte ben tre borse di studio ai concorrenti del serale. Inoltre, Maria De Filippi ha ospitato sul palco Fedez e Clara, che si sono esibiti nel loro nuovo singolo in duetto ‘Scelte stupide’.