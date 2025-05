Chi sono i finalisti di Amici 24? Le anticipazioni della registrazione della semifinale ci svelano che tutta la classe di ballo ha conquistato un posto in finale. Daniele Doria, Francesco Fasano e Alessia Pecchia sono i primi tre finalisti di Amici 24, mentre i tre cantanti sono finiti in ballottaggio per l’eliminazione. Non è chiaro quanti saranno i finalisti in gara, anche se appare chiaro che saranno più di quattro, altrimenti, chi si salverebbe dal ballottaggio, sarebbe il vincitore della categoria canto, una proclamazione che arriverebbe in sordina e senza pubblico.

È molto probabile che i finalisti saranno cinque ma non è da escludere che, così come accaduto lo scorso anno, arrivino tutti e sei i concorrenti alla finale di Amici 24, e si lasci poi al pubblico la decisione di chi portare avanti e chi, invece, eliminare definitivamente dalla gara. In questo caso, anche Antonia, Trigno e Nicolò arriverebbero in finale.

Quanti saranno i finalisti di Amici 24? Le anticipazioni della registrazione della semifinale

Le anticipazioni riportate da SuperguidaTv svelano che Maria De Filippi non ha voluto annunciare quanti fossero i posti disponibili in finale, il che potrebbe indicare una sorpresa ai concorrenti, che andranno tutti all’ultima puntata. Ospite della nuova puntata è stata Annalisa, che ha presentato il suo nuovo singolo ‘Maschio’, affiancata da un’ex ballerina di Amici 24: Asia. Ospiti anche Fred De Palma e Geppi Cucciari per la parte comica della semifinale. Non è mancato l’ultimo guanto di sfida tra i professori di Amici 24 che, come giusta chiusura, ha premiato la regina di questa edizione: Anna Pettinelli.

