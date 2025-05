Serale Amici 24, chi è l’eliminato al ballottaggio della precedente puntata

La scorsa puntata del Serale Amici 24 si è conclusa con un vero e proprio colpo di scena, un punto interrogativo attorno ad un’eliminazione non avvenuta e ad un ballottaggio rimasto in sospeso. Sabato sera c’è stata infatti l’indecisione di Cristiano Malgioglio che, proprio sul finire di puntata, ha chiesto a Maria De Filippi di prendersi ulteriore tempo per decidere chi eliminare dal programma tra Chiara e Trigno, finiti per l’appunto al ballottaggio finale.

Come emerso dalle anticipazioni delle registrazioni del nuovo Serale Amici 24, in programma sabato 3 maggio 2025 su Canale 5, ad essere eliminata è Chiara. La ballerina di Alessandra Celentano dovrà così lasciare il Serale e salutare anche lo stesso Trigno, con cui ha intrecciato una relazione che entrambi sperano possa proseguire a gonfie vele anche dopo il programma. L’esito del ballottaggio finale ha ovviamente innescato una serie di reazioni da parte del pubblico, che si è riversato sui social per commentare quanto emerso dalle anticipazioni.

Chiara e Trigno, la reazione del web all’eliminazione della ballerina

Ma quali sono state nello specifico le reazioni del pubblico all’eliminazione di Chiara dal Serale Amici 24? In linea generale il sentiment del web è un misto di gioia e sconforto, la prima per il salvataggio di Trigno e il secondo per l’eliminazione di Chiara: la coppia, in fondo, ha fatto breccia nel cuore di un’ampia fetta di pubblico e in molti avrebbero voluto vederli raggiungere la finale assieme.

“Trigno è rimasto perché ha fatto un enorme percorso di crescita e lo merita, l’unica cosa ingiusta è stato mettere al ballottaggio insieme Trigno e Chiara perché entrambi avrebbero meritato di continuare il loro percorso lì dentro“, scrive un utente su X. Ma c’è anche chi, pescando alcuni paragoni da edizioni passate, mal digerisce l’eliminazione della ballerina in favore del cantante: “Chiara eliminata contro Trigno molto più imbarazzante di quando avevano cacciato Ramon contro Cricca“.

Trigno è rimasto perché ha fatto un enorme percorso di crescita e lo merita l’unica cosa ingiusta è stato mettere al ballottaggio insieme Trigno e Chiara perché entrambi avrebbero continuato di continuare il loro percorso lì dentro #Amicispoiler #amici24 pic.twitter.com/iP6dqWDcZL — ❤️Erika❤️fan di penny era 💫🎀 (@BiasiErika) May 1, 2025