Giovedì, 17 aprile, è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici 24. Come anticipato, questa settimana è prevista una doppia eliminazione. Al termine della puntata, il ballottaggio finale ha visto protagonisti Senza Cri e Trigno e, sabato 19 aprile, potremo scoprire il nome dell’eliminato. Nel frattempo, è già stato annunciato il nome della prima eliminata della serata: Francesca Bosco. La ballerina ha lasciato il programma al termine della prima manche, a seguito della sconfitta della sua squadra. Da lì, si è scontrata contro Trigno e Nicolò in un’esibizione sulle note de “La cura per me” di Giorgia, venendo poi eliminata definitivamente dai giudici.

Alessia Pecchia, chi è la ballerina del Serale di Amici 24/ Il percorso e gli alti e bassi con Luk3

La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando una miriade di reazioni da parte degli spettatori di Amici. Secondo molti utenti, Francesca non avrebbe meritato di uscire così presto, né tantomeno di essere la prima eliminata della puntata. In tanti la considerano una ballerina molto talentuosa, che avrebbe dovuto proseguire ancora il suo percorso nel talent show. La sua eliminazione, inoltre, lascia Deborah Lettieri senza più allievi in gara, mentre Alessandra Celentano può contare ancora su tre concorrenti. Una situazione che in tanti ritengono poco equa, considerando che le squadre sono ormai completamente sbilanciate.

Jacopo Sol e Francesca Bosco in crisi ad Amici 24?/ "Brutto momento", c'entra la maestra Celentano

Francesca Bosco eliminata da Amici 24: le prime proposte lavorative

L’eliminazione di Francesca Bosco da Amici 24 ha suscitato particolare indignazione tra il pubblico, soprattutto per via del trattamento riservatole durante il Serale. Nel corso di queste settimane, infatti, la ballerina è stata spesso messa sotto pressione a causa dei numerosi guanti di sfida ricevuti contro la sua “rivale” Chiara Bacci. Questa situazione ha finito per metterla a dura prova, mandandola in crisi. I continui confronti e le critiche ricevute – sia da parte dei giudici che del pubblico – hanno reso il suo percorso particolarmente difficile. Proprio per questo, molti utenti sui social hanno puntato il dito contro il programma, accusando di non aver tutelato l’ex allieva durante il Serale.

Celentano furiosa con Deborah Lettieri ad Amici 24: "Devi stare molto attenta!"/ Durissima lite e accuse choc

Ad ogni modo, nonostante l’eliminazione, Francesca ha avuto modo di ricevere anche notizie molto positive durante la quinta puntata del Serale di Amici. Difatti, la ballerina ha ricevuto ben due proposte lavorative, accettandole subito entrambe: una da Budapest Dance e in Italia un tour di 8 date in Sicilia. Infine, c’è stato anche un momento emozionate con il fidanzato Jacopo Sol, che l’ha ringraziata per aver contribuito a rendere migliore il suo percorso ad Amici, sottolineando quanto sia una persona speciale.