Maria De Filippi regala ai suoi allievi un nuovo studio da mille e una notte

Cresce l’attesa per il serale di Amici 24, ma anche per lo studio che sarà del tutto nuovo per le esibizioni serale. Gli allievi hanno già preso contatto col nuovo palco ed una location che promette di stupire e lasciare anche il pubblico a bocca aperta. I concorrenti hanno avuto delle reazioni eloquenti e tra commozione, stupore ed entusiasmo, si è creato un ottimo clima in vista del serale. Ma cosa cambia rispetto agli anni scorsi?

Sbirciando in rete le anticipazioni, scopriamo che il nuovo studio è stato pensato per mettere “al centro” i talenti in gara, con tante nuove tecnologie per arricchire le performance dei concorrenti. Scenografie mozzafiato e attenzione ai dettagli per rendere l’esperienza dentro e fuori lo studio più che immersiva.

Al di là delle anticipazioni non ci sono ancora immagini del nuovo studio che ospiterà il serale, ma la sensazione è che Maria de Filippi e i suoi collaboratori abbiano pensato proprio a tutto per la fase più importante dello show. La prima squadra che calcherà il nuovo palco sarà quella della Cuccarini ed Emanuel Lo.

Poi quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, infine il team di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Cresce l’attesa, il nuovo studio mozzafiato tiene alta la curiosità dei fan e del pubblico di Amici 24. Non resta che attendere l’inizio del serale per scoprirlo, il conto alla rovescia è cominciato.

