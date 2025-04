Serale Amici 24: Senza Cri e Chiamamifaro al ballottaggio

La registrazione della puntata del serale di Amici 24 in onda sabato 12 aprile 2025 si è conclusa con Senza Cri e Chiamamifaro al ballottaggio finale. Una delle due cantanti dovrà lasciare definitivamente la scuola di Maria De Filippi ma, come sempre, il nome dell’eliminata sarà svelato ufficialmente solo al termine della puntata di domani. I ragazzi, dopo la votazione di Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, sono rientrati nella casetta in attesa del verdetto finale da parte di Maria De Filippi. In attesa di scoprire effettivamente il nome dell’eliminato, su X, i fan si sono lasciati andare ai primi pronostici.

Sotto il post del profilo X di Amici News che ha pubblicato tutte le anticipazioni svelando la presenza di Senza Cri e Chiamamifaro al ballottaggio, in tanti stanno ipotizzando il nome dell’eliminata che potrebbe essere quasi scontata.

Serale Amici 24: i fan puntano su Chiamamifaro per un motivo

Secondo i fan del Serale di Amici 24, tra Senza Cri e Chiamamifaro, l’eliminata sarà quest’ultima per un motivo. “Sicuramente salvano Senza Cri visto che sono rimasti in due in squadra anche perché Angelica ha già avuto troppa visibilità come successe a Luca D’Alessio“, scrive una ragazza. “Senza Cri non puó uscire altrimenti la squadra verrebbe sciolta”, scrive ancora.

Tra i tanti commenti, invece, c’è anche chi è sicuro che sarà Senza Cri l’eliminata della puntata. Qualora quest’ultima dovesse essere effettivamente l’eliminata della nuova puntata del serale di Amici 24, Lorella Cuccarini resterà senza cantanti. Su X, tuttavia, il ballottaggio tra Senza Cri e Chiamamifaro non è stato preso positivamente anche se qualcuno si aspettava entrambe al ballottaggio finale. “Me lo sentivo che sarebbe uscita una di loro due! Punto su Senza Cri, anche se vorrebbe dire lasciare Lorella senza allievi a neanche metà serale, ridurre i CuccaLo a un solo elemento e mantenere gli ZerbiCele quasi intonsi”, scrive.

Me lo sentivo che sarebbe uscita una di loro due!

Punto su Senza Cri, anche se vorrebbe dire lasciare Lorella senza allievi a neanche metà serale, ridurre i CuccaLo a un solo elemento e mantenere gli ZerbiCele quasi intonsi.

Faro però mi sembra più apprezzata e raccomandata. — affabbaffa (@affabbaffa) April 10, 2025