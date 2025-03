Il primo appuntamento con il Serale di Amici 24, oltre a un incidente per Lorella Cuccarini, ha visto due allievi abbandonare il programma dopo aver perso ai ballottaggi. Stiamo parlando Asia De Figlio e Vybes, nome d’arte di Gabriel Monaco. La ballerina, parte della squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, ha perso contro Francesco Fasano e Luk3 e, per tale motivo, è stata costretta a lasciare lo studio. Con grande serenità, ha ringraziato tutti esprimendo tutta la sua soddisfazione per il suo percorso: “Sono felice di quello che ho fatto”.

Asia De Figlio eliminata al Serale: arriva una proposta da Maria De Filippi

Poco prima di andarsene, è avvenuto un colpo di scena. Maria De Filippi ha fatto una proposta ad Asia: “Quando vuoi e se vuoi, puoi tornare a ballare con i professionisti”, ha dichiarato con sorpresa la conduttrice. L’ex allieva è rimasta per un attimo stordita, ma poi ha accettato con grande entusiasmo. Questo potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera, con la possibilità di tornare sul palco del talent. Anche i giudici hanno voluto dedicare parole di stima alla ballerina. Elena D’Amario ha dichiarato: “Non prendere questa eliminazione come una sconfitta. Credi nei tuoi sogni e non smettere mai di danzare”.

Serale di Amici: Asia commenta la proposta ricevuta da Maria

Raggiunta dai microfoni di Witty, Asia De Figlio ha espresso gratitudine per l’esperienza vissuta ad Amici, nonostante la breve permanenza al Serale. La giovane si è detta contenta per avere dato il meglio di sè. Inoltre, ha dichiarato la volontà di continuare a studiare e crescere: “Mi porterò a casa la convivenza con gli altri, è stato bello condividere tutto questo con loro”. Sulla proposta della De Filippi, invece, ha ammesso che tornerà nel corpo del ballo, “è un’altra opportunità per ballare su quel palco”. Vybes, invece, non ha ricevuto nessuna proposta anche se il suo talento è stato comunque apprezzato dal pubblico, dai compagni di avventura e dei giudici.