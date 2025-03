La prima puntata del Serale di Amici 24 ha fatto il suo esordio conquistando 4.019.000 telespettatori con una share del 27.9%. Un successo strepitoso con momenti divertenti, sfide canoniche, ospiti, una nuova giuria ma anche il guanto di sfida dei professori che è un momento di puro intrattenimento. Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Alessandra Celentano si sono cimentate in diverse esibizioni per il tema ‘Icone Femminili’. A vincere è stata proprio l’ex padrona di casa de La Vita in Diretta nei panni di JLo. Al termine della sua esibizione, ha lamentato il fatto che un conto è ballare a freddo a 20 anni e un altro a 60 “in cui comincio a scricchiolare”.

Lorella Cuccarini svela un retroscena sul guanto di sfida al Serale di Amici 24

Sul suo profilo Instagram, Lorella Cuccarini ha deciso di condividere un aneddoto divertente rivelando un piccolo incidente avvenuto prima del guanto di sfida durante il Serale di Amici. La showgirl ha raccontato di come, nel prepararsi per la sua performance, sia rimasta incastrata con la zip del suo vestito. “Ho rischiato di strangolarmi perchè la lampo era rimasta bloccata. In tutto questo non ho avuto nemmeno il tempo di mettere dritta la parrucca”. Lo sguardo preoccupato che Lorella ha mostrato all’inizio della coreografia, come lei stessa ha ammesso, “racconta tutto”.

Amici Serale, Cuccarini si complimenta con Anna Pettinelli dopo il Serale

Se a trionfare è stata Lorella, la maestra ha voluto fare un riconoscimento affettuoso nei confronti di Anna Pettinelli, condividendo il suo sincero apprezzamento sui social: “Ammetto che questa sera la mia vincitrice sarebbe stata lei”. La speaker radiofonica ha interpretato Lady Gaga, dimostrando una padronanza incredibile della scena e lasciando di stucco i giudici anche più critici. Con ironia e intelligenza, ha lanciato una frecciatina contro la collega Alessandra in merito alle difficoltà fisiche che accompagnano queste sfide soprattutto alla loro età: “La Celentano millantava dolori, io voglio solo dirvi che ho compiuto 68 anni”.