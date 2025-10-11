Seray Kaya, chi è l'attrice turca protagonista de "La forza di una donna"? La carriera e la vita privata che resta top secret
Si chiama Seray Kaya una delle attrici turche più amate. Classe 1991, Seray è nata a Istanbul nel 2911 e ha cominciato a lavorare inizialmente come truccatrice, per poi dedicarsi alla recitazione e cominciare la sua carriera da attrice nel 2012. La serie tv di maggior successo per Seray ci sono “La forza di una donna”, “Mahkum” e “Gülümse Yeter”, mentre al cinema ha recitato in diversi film turchi. Come tanti suoi colleghi, anche Seray Kaya è appassionata di Italia. L’attrice ha ottenuto un grande successo nel nostro Paese, dove “La forza di una donna” è tra le fiction più amate, e passa spesso molto tempo proprio tra Roma e Milano, sintomo di un legame particolare proprio con il Belpaese.
Seray Kaya, chi è: nel 2019 la morte del papà
Nella vita privata, chi è Seray Kaya? Appassionata di calcio oltre che di cinema, l’attrice è molto riservata per quanto riguarda la sua vita sentimentale, della quale non sappiamo molto. Conosciamo infatti poco in merito a una sua ipotetica ed eventuale relazione, non avendone mai parlato neppure sui social. Tra le informazioni che abbiamo c’è quella che riguarda la morte del papà.
Nel 2019 Seray ha perso il suo amato padre per un infarto: era il giorno del suo ventottesimo compleanno. Dunque, una gravissima perdita per l’attrice, che ha continuato però a recitare e a realizzare i suoi sogni anche per il papà amatissimo. Dunque, come dicevamo, sono poche le informazioni in merito alla vita privata di Seray: non sappiamo se abbia o meno un fidanzato, né quali siano i suoi progetti di vita, che ha sempre tenuto ben nascosti.