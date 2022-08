Serbia, cocaina al banchetto del matrimonio/ Video: sposo offre droga agli invitati

Incredibile quanto accaduto ad un matrimonio in Serbia. Una festa come tante, fino ad un certo punto. Il rito, le foto, la musica, il banchetto, il cibo, la torta nunziale e molto altro… Con una “sorpresa”! Una festa di nozze all’insegna dell’eccesso, infatti, quella che si è vista sui social, nei video pubblicati da sposi e invitati. Ad un certo punto, nel corso del party per festeggiare la nuova unione, è comparso un vassoio di cocaina. Lo sposo, nelle immagini, gira tra gli invitati con un vassoio pieno di droga, offrendola ad amici, parenti e invitati vari.

Gli ospiti non disdegnano affatto la “portata” piuttosto bizzarra, anzi, ne approfittato. Come si vede sulle immagini pubblicate sui social, quando lo sposo si avvicina loro con il vassoio di polvere bianca, tutti si mettono in fila per sniffare, compresa la sposa. Quello che però ha stupito di più è il comportamento di un’anziana signora, invitata anch’essa al matrimonio. Come spiega Libero, infatti, anche la nonnina ha approfittato dell’offerta generosa degli sposi.

Matrimonio in Serbia con cocaina: l’anziana signora…

Il matrimonio in Serbia è finito sui social vista la pubblicazione dei video da parte di sposi e invitati. Nelle immagini si vede lo sposo offrire cocaina agli invitati, che accettano felici. Tra questi anche un’anziana signora, che inizialmente sembra titubante. Quando infatti lo sposo si avvicina, lei non sa cosa fare e si guarda intorno. Convinta, poi, decide di copiare gli altri invitati e di sniffare come tutti. A spiegarle come fare sono proprio le persone intorno a lei, che le consigliano di provare. E lei, senza pensarci troppo, lo fa.

Come rivela Libero, non si sa bene da dove venga il filmato e in quale città sia stato celebrato il matrimonio: si conosce solo la Nazione, ovvero la Serbia. L’unica certezza è che il video arriva dalle dirette di Facebook, dove è stato condiviso come se fosse la cosa più normale del mondo.













