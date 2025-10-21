C'è una Serbia disperata e che sta vivendo una situazione molto difficile a causa del taglio delle forniture di gas russo in Ue: ecco cosa è emerso

La Serbia dovrà affrontare probabilmente un duro inverno, complice il taglio dell’Ue nei confronti degli acquisti di gas proveniente dalla Russia. Lo ha fatto chiaramente sapere, senza troppi giri di parole, il ministro serbo delle Miniere e dell’Energia, Dubravka Djedovic-Handanovic. Come si legge sul sito dell’agenzia russa TASS, la Serbia versa attualmente in una situazione definita dallo stesso ministro “molto difficile”, anzi “quasi disperata”. Il divieto deciso da Bruxelles scatterà dal prossimo primo gennaio 2026 e, da quella data – quindi a inizio inverno – scatterà appunto la riduzione drastica delle forniture di gas russo, una mossa introdotta ovviamente per evitare di arricchire le casse di Mosca, impegnata da quasi quattro anni nel conflitto con l’Ucraina.

Congo, Chiesa sospende formazione seminaristi/ Rifiuto contro vescovo di Wamba scatena il caos: cosa succede

Secondo Dubravka Djedovic-Handanovic, la Bulgaria non permetterà al gas russo di passare attraverso il gasdotto denominato Balkan Stream, e ciò “danneggerà in futuro” anche la Serbia. Queste le parole che sono state riportate dallo stesso esponente del governo serbo attraverso la propria pagina Instagram, aggiungendo che la Serbia spera di trovare una soluzione prima di quella data, approfittando degli ottimi rapporti fra il presidente serbo Vucic e gli altri leader. In ogni caso, ad oggi la situazione è “quasi senza speranza”, nonostante “il nostro Paese non sia coinvolto in alcun conflitto” e stia quindi soffrendo senza motivo.

Usa contrari al piano Ue sugli asset russi congelati/ Ambasciatore all'Italia: "Non siate complici del furto"

SERBIA IN CRISI SENZA IL GAS RUSSO: “FAREMO IL POSSIBILE…”

“Nonostante tutto, faremo tutto il possibile, come in passato, per garantire che i cittadini non si trovino ad affrontare i problemi che stiamo affrontando”, ha concluso il ministro. Secondo Ana Brnabic, presidente del Parlamento serbo, la decisione dell’Ue di tagliare i ponti con il gas russo è semplicemente “catastrofica”, aggiungendo di non vedere “alcuna via d’uscita dall’attuale crisi energetica”.

L’unica speranza, a suo modo di vedere, è quella di un accordo con l’Ungheria, dopo l’incontro fra il presidente Vucic e il premier Orban. L’Ue, nel Consiglio di lunedì, ha stabilito una riduzione dei contratti dal primo gennaio 2026, di modo da arrivare a una sospensione di tutte le forniture dal 2027.

Pace Ucraina, Russia “incontro Rubio-Lavrov? Oggi nuova telefonata”/ Trump “tregua presto”. I Volenterosi UE…