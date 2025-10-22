Sparatoria avvenuta oggi in Serbia, nella capitale Belgrado, vicino al Parlamento: ecco che cosa è accaduto, i primi dettagli

Si sono verificati degli spari nelle scorse ore a Belgrado, capitale della Serbia, nei pressi del Parlamento nazionale. Come riferito dall’agenzia di stampa internazionale Reuters, un uomo sarebbe rimasto gravemente ferito a seguito di alcuni colpi di arma da fuoco, esplosi non troppo distanti da un gazebo di alcuni sostenitori del presidente Aleksandar Vucic.

La polizia ha arrestato una persona e, nel contempo, ha messo in sicurezza la scena. Fortunatamente non si sono verificate vittime, mentre non sono chiare le condizioni fisiche del ferito. Vucic ha parlato di “attentato terroristico” avvenuto di fronte al palazzo dell’Assemblea serba, aggiungendo di essere stato costretto a lasciare un evento governativo proprio per quanto stesse accadendo. La sparatoria avvenuta oggi in Serbia è solo l’ultimo caso di proteste scoppiate nell’ultimo anno contro il presidente Vucic, soprattutto dopo il crollo di una pensilina in una stazione ferroviaria di Novi Sad, avvenuto a novembre 2024, a seguito del quale sono morte 16 persone. Per molti serbi si tratta di un simbolo della negligenza e della corruzione del governo, anche se, fino a oggi, non sono mai state trovate prove a sostegno di questa tesi.

SERBIA, SPARATORIA A BELGRADO: SCOPPIATO ANCHE UN INCENDIO

Nel corso della sparatoria avvenuta oggi a Belgrado si sarebbe verificato anche un incendio; non è ben chiaro se per il lancio di una Molotov o di altro ordigno incendiario, e proprio per questo sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

In un video pubblicato si vedono alcuni agenti di sicurezza armati mentre si avvicinano ai gazebo del partito di Vucic, ma anche un uomo zoppicante allontanarsi dal luogo della sparatoria: probabilmente è lui la persona ferita, anche se, a riguardo, non vi sono certezze. Telegraf.rs aggiunge che a sparare sarebbe stato un settantenne che avrebbe colpito alla gamba un cinquantasettenne, per poi lanciare una bomboletta di gas lacrimogeno dentro la tenda: sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

