È stata una giornata decisamente movimentata per il Parlamento della Serbia diventato un vero e proprio terreno di scontro tra maggioranza ed opposizione in una sessione nel corso della quale si sarebbero dovute formalizzare le dimissioni dell’attuale primo ministro Milos Vucevic con la conseguente caduta del governo: a trasformare l’aula parlamentare in un terreno di guerra è stata l’opposizione da tempo particolarmente critica nei confronti del primo ministro che ha gettato l’intera Serbia al centro di un vero e proprio scontro sociale; mentre ovviamente il caos scoppiato è stato impresso in alcuni video che hanno fatto rapidamente il giro della rete e dell’intero mondo.

Partendo dal principio, quella di oggi in Serbia sarebbe stata una giornata importante perché avrebbe posto – dopo quattro mesi di proteste e scontri in piazza tra la popolazione e gli agenti di polizia – fine al mandato di Milos Vucevic più volte finito al centro di accuse sulla corruzione e sulla mala gestione delle finanze pubbliche: annunciate già a fine gennaio, le dimissioni sono state messe all’ordine del giorno delle discussioni odierne come ultimo punto in agenda e fin da subito le tensioni con l’opposizione erano cresciute tra proteste e insulti da parte di chi riteneva l’intera sessione illegale date le imminenti dimissioni.

Serbia: tre persone sono rimaste ferite durante lo scontro anti-Vucevic in Parlamento

Dopo circa un’ora di sessione (per nulla semplice, ma nel corso della quale si era arrivati anche all’approvazione di una legge per aumentare i fondi stanziati all’università) la situazione è rapidamente degenerata con alcuni esponenti dell’opposizione che si sono posizionati al centro dell’aula con uno striscione che recitava “La Serbia si è sollevata affinché il regime cadesse“: da lì – e i video qua sotto lo dimostrano perfettamente – le tensioni sono definitivamente esplose.

Nel corso di alcuni minuti di vero e proprio panico sono stati lanciati fumogeni all’interno del Parlamento della Serbia unitamente ad alcune bottiglie e a delle uova, mentre al contempo è scoppiata una vera e propria rissa in parte coperta dalle spessa coltre di fumo che ha rapidamente invaso l’intera aula: complessivamente sembra che siano rimaste ferite almeno tre persone (secondo alcuni media due) tra cui una ricoverata in condizioni gravi a causa di un infarto; mentre a riportare l’ordine ci hanno pensato gli agenti della sicurezza permettendo il proseguo della sessione.

I video dei disordini nel Parlamento della Serbia

🇷🇸😂No pyro no party. Serbian parliament turns into a brawl with flares & smoke bombs thrown around by MPs. The banner reads “Serbia rises up to bring down the regime”. pic.twitter.com/TnXZ2KrR66 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) March 4, 2025

Serbian Parliament this morning. That manly looking woman is Ana Brnovic – President of the National Assembly of Serbia – someone is asking her over and over: “Jel ste dovoljno ukrali?” “Have you stolen enough?” pic.twitter.com/X7114maPfT — Valerie💐 (@AussieVal10) March 4, 2025

Chaos in the Serbian 🇷🇸 parliament this morning. pic.twitter.com/IQO3zpPQ3L — Based Serbia (@SerbiaBased) March 4, 2025