Seregno, dirigente sportivo perde rene durante rissa tra genitori/ Tentava di sedarla

Una rissa tra genitori di baby calciatori a Seregno (Monza) sarebbe sfociata nel grave ferimento di un dirigente sportivo che avrebbe riportato diverse lesioni nel tentativo di sedarla. L’uomo, ai vertici della squadra Polis Sgp dell’oratorio, sarebbe stato colpito con una tale violenza da perdere un rene e, riporta Ansa, avrebbe anche rischiato di perdere la milza all’esito dell’aggressione subita nel corso di un torneo di calcio tra bambini sotto i 9 anni.

Il dirigente sportivo sarebbe intervenuto per dividere dei papà che litigavano in modo particolarmente animato e avrebbe ricevuto un calcio alla schiena durante la rissa. Il fatto si sarebbe verificato domenica scorsa, durante una partita pomeridiana con i piccoli giocatori di Muggiò. Inizialmente, secondo quanto ricostruito dall’agenzia di stampa, il dirigente sportivo sarebbe tornato a casa ed è lì che avrebbe accusato un malore per cui si sarebbe reso necessario il ricovero. Una volta in ospedale, il quadro sarebbe apparso piuttosto serio: l’uomo sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione dell’organo.

Le condizioni del dirigente sportivo che ha perso un rene durante una rissa tra genitori a Seregno

Il fatto di violenza durante la partita di un torneo tra bambini a Seregno sarebbe al centro di un’indagine dei carabinieri, al lavoro per identificare il responsabile del ferimento del dirigente sportivo. Nella rissa, mentre cercava di placare gli animi, una persona al momento ancora ignota gli avrebbe sferrato un calcio alla schiena provocandogli lesioni ad un rene e alla milza. Le condizioni dell’uomo sarebbero stabili, dopo l’intervento chirurgico per l’asportazione del primo organo, e attualmente, riporta l’Ansa, sarebbe ricoverato in terapia intensiva.

Secondo quanto finora ricostruito dai militari della compagnia di Seregno, riporta La Gazzzetta dello Sport, poco prima della rissa sarebbero volati insulti tra una tifoseria e l’altra, in gran parte composte da genitori dei piccoli calciatori impegnati in un torneo under 9. In pochi minuti, dalle parole si sarebbe passati alle botte e a quel punto, per sedare le violenze, il dirigente sportivo sarebbe intervenuto finendo per essere vittima dell’aggressione che lo avrebbe costretto al trasporto in ospedale. Stando a quanto emerso, dopo essere stato colpito alle spalle sarebbe caduto a terra tra gli spalti, in mezzo alle panche di cemento della struttura che ospitava l’incontro. Il torneo sarebbe stato sospeso.











